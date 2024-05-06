Чехія викликала російського посла «на килим» через кібератаки

Чехія давно фіксує підвищення активності Росії у сфері кібератак і кібершпіонажу

Напад зловмисників був спрямований на те, щоб поставити під загрозу безпеку і стабільність країни

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав до себе посла Росії Олександра Змієвського через кібератаки на установи та критично важливу інфраструктуру. Про це повідомляє видання České noviny.

Глава МЗС Чехії закликав країну-агресорку утриматися від цієї «акції», яка суперечить стандартам ООН та її власним зобов'язанням. Контрольована Росією група APT28, пов'язана з головним управлінням генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), з минулого року піддає чеські установи кібератакам. Зловмисники використовували раніше невідому вразливість у Microsoft Outlook.

Ліпавський зазначив, що навмисний напад Росії був спрямований на те, щоб серйозно поставити під загрозу безпеку і стабільність Чехії. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан сказав, що країна вже давно фіксує зростання активності Росії у сфері кібератак і кібершпіонажу, зареєструвавши десятки атак на інфраструктуру.

За словами Ракушана, про більшість загроз громадськість не дізнається, оскільки їх усувають на початковому етапі.

Нагадаємо, Німеччина відкликала свого посла, який працював у Москві, за день до анонсованої так званої інавгурації Путіна. Посол Німеччини Александр Граф Ламбсдорф вирушив до Берліну для консультацій.

Напередодні цього з'явилося офіційне повідомлення про спробу хакерської атаки на облікові записи членів парламентської партії – СДПГ. У пресрелізі зазначається, що федеральний уряд за підтримки Європейського Союзу, НАТО і міжнародних партнерів засуджує напад.

Раніше кіберфахівці ЗСУ провели спецоперацію – зламали сервери 14 сайтів російських компаній і розмістили дефейс, що нагадує про втрату росіянами 33% Чорноморського флоту за останні два роки.