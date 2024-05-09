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Хакери зламали супутниковий ефір низки українських каналів і запустили показ параду в Москві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Хакери зламали супутниковий ефір низки українських каналів і запустили показ параду в Москві

Українські провайдери переходять на IPTV-сигнал, фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки

Росіяни зламали супутниковий ефір каналів груп StarLight Media та «Інтер» і запустили трансляцію параду в Москві на Красній площі.  Про це свідчать відео, які почали з’являтися в телеграм-каналах. 

Цю ж інформацію підтвердили «Детектору медіа» і в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення. 

Українські провайдери переходять на IPTV-сигнал, фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки. 

Нагадаємо, сьогодні у Москві проходить Парад Перемоги. За інформацією телеграм-каналу Пул №3, до Росії приїхали президенти дев'ятьох країн. Російський диктатор Володимир Путін під час своєї промови на Параді Перемоги в Москві, знову пригрозив ядерною зброєю противникам Росії.  

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Путін заявив, що стратегічні сили Росії «перебувають у бойовій готовності, але РФ буде робити все, щоб не допустити глобального зіткнення».

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До слова, російська влада скасувала проведення 9 травня пропагандистської акції «Безсмертний полк» через «загрозу безпеці». Торік ходи теж не було. Про скасування ходи заявила заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва, пишуть росЗМІ. Вона пояснила рішення «загрозами громадській безпеці». Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті.

Теги: кібератака відео Інтер парад телебачення

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