Олімпіада-2024. Штучний інтелект захищатиме спортсменів від кібербулінгу

Якщо ж спортсмен усе ж побачить образливий коментар, він зможе скористатись послугами психологів

Спортсмени, які прийматимуть участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх цього року, зможуть встановити на своїх електронних пристроях спеціальні системи фільтрації повідомлень та коментарів, щоб захиститись від кібербулінгу. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Le Monde.

«Якщо хтось атакує вас в інтернеті безпосередньо перед змаганнями, ви не почуватиметеся в безпеці, навіть якщо ваше фізичне середовище безпечне. Тому ми повинні підтримати спортсменів, усуваючи ці загрози», – пояснила голова підрозділу МОК з питань безпеки спорту Кірсті Берроуз.

Спеціальна система фільтрації буде використовувати штучний інтелект, здатний видаляти у режимі реального часу більш ніж 35 мовами та діалектами так звані ворожі повідомлення з акаунтів у соцмережах. Стирати образливий контент будуть ще до того, як він буде прочитаний.

За словами Берроуз, усім 15 000 олімпійських та паралімпійських спортсменів, а також тренерам та офіційним осіб (понад 2000 людей), цю систему запропонують «де-факто».

Це перший випадок, коли система захисту від кібербулінгу працюватиме за замовчуванням для всіх учасників Ігор.

«Ми очікуємо майже пів мільярда повідомлень у соціальних мережах. Якщо витрачати на кожне з них по секунді, то на обробку людині знадобиться шістнадцять років. ШІ робить це миттєво», – зауважила Берроуз.

Якщо ж спортсмен усе ж побачить образливий коментар, він зможе скористатись послугами психологів, які працюватимуть в Олімпійському селищі.