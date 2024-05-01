Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпіада-2024. Штучний інтелект захищатиме спортсменів від кібербулінгу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Олімпіада-2024. Штучний інтелект захищатиме спортсменів від кібербулінгу
Спеціальна система фільтрації буде використовувати штучний інтелект, здатний видаляти ворожі повідомлення з акаунтів у соцмережах
фото: Depositphotos

Якщо ж спортсмен усе ж побачить образливий коментар, він зможе скористатись послугами психологів

Спортсмени, які прийматимуть участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх цього року, зможуть встановити на своїх електронних пристроях спеціальні системи фільтрації повідомлень та коментарів, щоб захиститись від кібербулінгу. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Le Monde

«Якщо хтось атакує вас в інтернеті безпосередньо перед змаганнями, ви не почуватиметеся в безпеці, навіть якщо ваше фізичне середовище безпечне. Тому ми повинні підтримати спортсменів, усуваючи ці загрози», – пояснила голова підрозділу МОК з питань безпеки спорту Кірсті Берроуз.

Спеціальна система фільтрації буде використовувати штучний інтелект, здатний видаляти у режимі реального часу більш ніж 35 мовами та діалектами так звані ворожі повідомлення з акаунтів у соцмережах. Стирати образливий контент будуть ще до того, як він буде прочитаний.

За словами Берроуз, усім 15 000 олімпійських та паралімпійських спортсменів, а також тренерам та офіційним осіб (понад 2000 людей), цю систему запропонують «де-факто».

Це перший випадок, коли система захисту від кібербулінгу працюватиме за замовчуванням для всіх учасників Ігор.

«Ми очікуємо майже пів мільярда повідомлень у соціальних мережах. Якщо витрачати на кожне з них по секунді, то на обробку людині знадобиться шістнадцять років. ШІ робить це миттєво», – зауважила Берроуз.

Якщо ж спортсмен усе ж побачить образливий коментар, він зможе скористатись послугами психологів, які працюватимуть в Олімпійському селищі.

Читайте також: Українська громада Франції бойкотуватиме виступи росіян та білорусів на Олімпіаді
Теги: Олімпіада Париж кібербезпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олімпіада стане для Насібова другою в карʼєрі
Україна завоювала ліцензію на Олімпіаду-2024 у греко-римській боротьбі
5 квiтня, 20:08
Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року
Велика Британія підтримала участь росіян в Олімпійських іграх
9 квiтня, 12:02
Російський спортивний чиновник розкритикував очільника МОК Томаса Баха
У Мінспорту РФ влаштували істерику через МОК, який «хоче кинути Росії кістку»
12 квiтня, 13:41
Представник кульової стрільби Демеш (крайній праворуч) належить до Спортивного комітету Збройних сил Республіки Білорусь
Всупереч рекомендаціям МОК. Білоруський військовий Демеш здобув олімпійську ліцензію
15 квiтня, 11:11
Макрон заявив, що він не має жодних сумнівів у тому, що Росія буде зловмисно націлена на Олімпійські ігри в Парижі цього літа
Макрон пропонує світове перемир’я на період Олімпійських ігор
15 квiтня, 12:34
Автор єдиної золотої нагороди Ігор у Токіо, борець Жан Беленюк, отримав 125 тисяч доларів
Стали відомі суми призових для українців за медалі Олімпіади: скільки виплатять призерам
17 квiтня, 20:50
Лукашенко заявив, що не буде тиснути на білорусів, які здобули олімпійські ліцензії, щодо їхньої участі в Іграх у Парижі
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
Вчора, 15:54
Під час Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі в найвідвідуванішому музеї світу буде досягнута пропускна спроможність 30 тис. відвідувачів на день
Лувр планує перемістити «Мону Лізу»: яка причина
28 квiтня, 07:20
Президент Франції заговорив про важливість ядерної зброї
«Все для захисту ЄС»: Макрон хоче розпочати дискусію використання ядерної зброї
29 квiтня, 08:37

Новини

Олімпіада-2024. Штучний інтелект захищатиме спортсменів від кібербулінгу
Олімпіада-2024. Штучний інтелект захищатиме спортсменів від кібербулінгу
Український військовий став чемпіоном Європи з гирьового спорту
Український військовий став чемпіоном Європи з гирьового спорту
Грузинський боксер заявив, що його хотіли підкупити перед фіналом чемпіонату Європи з росіянином
Грузинський боксер заявив, що його хотіли підкупити перед фіналом чемпіонату Європи з росіянином
Україна здобула четверту перемогу поспіль на чемпіонаті світу з хокею
Україна здобула четверту перемогу поспіль на чемпіонаті світу з хокею
Збірна України здобула третю перемогу на чемпіонаті світу з хокею
Збірна України здобула третю перемогу на чемпіонаті світу з хокею
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
36K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
19K
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку
7414
У США розбився військовий винищувач F-16
6228
Конгрес США закликав передати Україні більше касетних бомб
5524
1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Сьогодні, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Сьогодні, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Сьогодні, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua