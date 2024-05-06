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Німеччина відкликала посла у відповідь на кібератаку Росії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Німеччина відкликала посла у відповідь на кібератаку Росії
Посла ФРН Александра Графа Ламбсдорфа викликали до Берліну для консультацій
фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Кібератака була спрямована на німецькі держпідприємства та установи, а також  підприємства у сфері озброєння і космічних технологій

Німеччина відкликала свого посла, який працював у Москві, за день до анонсованої інавгурації Путіна. Посол Німеччини Александр Граф Ламбсдорф вирушив до Берліну для консультацій, повідомляє Reuters.

Напередодні цього з'явилося офіційне повідомлення про спробу хакерської атаки на облікові записи членів парламентської партії – СДПГ. У пресрелізі зазначається, що федеральний уряд за підтримки Європейського Союзу, НАТО і міжнародних партнерів засуджує напад.

Німецька влада повідомила, що у нападі на урядові акаунти брала участь кібергрупа АТР28. Декілька акаунти були скомпрометовані.

«Цілі атаки були в Німеччині і деяких інших європейських державах, а також в Україні», – повідомляє посольство Німеччини в Росії.

Зазначається, що ключові цілі цього нападу – державні відомства та установи, підприємства у сфері логістики, озброєння, авіації і космічних технологій. Також кібератака була спрямована проти об'єктів в ІТ-сфері, різноманітних фондів і установ.

Звинувачення Берліна пролунали на тлі підвищеної тривоги в Європі через російських хакерів і шпигунів, які активізувались після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та напередодні виборів до Європарламенту.

Нагадаємо, українські кіберфахівці уразили російські сайти, які підтримують компанії «Ремдизель», що випускає бронемашини «Ахмат». Як зазначається, військові кібери зламали сервери та вивантажили інформацію 15 підприємств, які є партнерами російської оборонки.  Замість стартових сторінок цих компаній тепер можна побачити спалені «Леєр 2» і «Красухи» – російські засоби РЕБ.

Раніше кіберфахівці ЗСУ провели спецоперацію – зламали сервери 14 сайтів російських компаній і розмістили дефейс, що нагадує про втрату росіянами 33% Чорноморського флоту за останні два роки.  

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Теги: росія Німеччина кібератака партії посольство

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