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Розвідка здійснює масштабну кібератаку на Татарстан – ЗМІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Розвідка здійснює масштабну кібератаку на Татарстан – ЗМІ
Користувачі мереж в Татарстані вже скаржаться на відсутність доступу до Інтернету, роботу веб-ресурсів та мобільних додатків
фото ілюстративне

Українська розвідка атакує мережі зв’язку в особливій економічній зоні «Алабуга»

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України у п’ятницю, 3 травня, здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в Татарстані. Про це пише NV із посиланням на джерела у спецслужбах.

За даними співрозмовника видання, головним об’єктом кібератаки стали мережі зв’язку в особливій економічній зоні «Алабуга», де розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК. Внаслідок DDоS атаки вдалося заблокувати роботу інтернет-мережі в Татарстані та Казані, а також мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО Таттелеком та регіонального оператора зв’язку Уфанет.

Користувачі мереж скаржаться на відсутність доступу до Інтернету, роботу веб-ресурсів та мобільних додатків. При цьому окремі клієнти повідомляють про неможливість скористатися мобільними додатками, які керують роботою домофонів у підʼїздах. Також користувачі атакованих провайдерів повідомляють про збої в роботі інтернет-месенджерів.

Водночас пресслужба компанії Таттелеком визнає факт найпотужнішої у своїй історії кібератаки на власну мережеву інфраструктуру, що триває від ранку 2 травня.

«Алабуга» – особлива економічна зона (ОЕЗ) промислово-виробничого типу в Татарстані, займає площу 3903,5 га. За даними на 2019 рік «Алабуга» була найбільшою ОЕЗ промислово-виробничого типу в Росії, що приносила 59% сукупної виручки і 34% податкових зборів від усіх ОЕЗ в РФ, що забезпечує 39% приватних інвестицій в російські ОЕЗ.

Нагадаємо, українські кіберфахівці уразили російські сайти, які підтримують компанії «Ремдизель», що випускає бронемашини «Ахмат». Як зазначається, військові кібери зламали сервери та вивантажили інформацію 15 підприємств, які є партнерами російської оборонки.  Замість стартових сторінок цих компаній тепер можна побачити спалені «Леєр 2» і «Красухи» – російські засоби РЕБ.

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Теги: Міноборони інтернет ГУР росія кібератака

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