За добу знищено 12 одиниць ворожої авіації
Українська ППО завдала втрат окупантам
Українські захисники продовжують успішно вражати ворожі повітряні цілі. Протягом 18 березня протиповітряній обороні вдалося загалом знищити таких 12. Про це у Facebook повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначимо, що 10 повітряних цілей вразили Повітряні сили ЗСУ. Ще дві знищила протиповітряна оборона наших Сухопутних військ.
Втрати окупантів у повітрі:
- два літаки;
- три вертольоти;
- три безпілотники;
- чотири крилаті ракети.
Нагадаємо, учора знищили сім літаків та вертоліт рашистів: Повітряні сили підбили підсумки доби (відео).
Напередодні українські військові за добу знищили 10 повітряних цілей російських окупантів.