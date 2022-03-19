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    Події в Україні

    За добу знищено 12 одиниць ворожої авіації

    18 березня українці приземлили&nbsp;п&rsquo;ятьох рашистських пілотів - За добу знищено 12 одиниць ворожої авіації
    18 березня українці приземлили п’ятьох рашистських пілотів

    фото: ЗСУ

    Українська ППО завдала втрат окупантам

    Українські захисники продовжують успішно вражати ворожі повітряні цілі. Протягом 18 березня протиповітряній обороні вдалося загалом знищити таких 12. Про це у Facebook повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

    Зазначимо, що 10 повітряних цілей вразили Повітряні сили ЗСУ. Ще дві знищила протиповітряна оборона наших Сухопутних військ.

    Втрати окупантів у повітрі:

    • два літаки;
    • три вертольоти;
    • три безпілотники;
    • чотири крилаті ракети.

    Нагадаємо, учора знищили сім літаків та вертоліт рашистів: Повітряні сили підбили підсумки доби (відео).

    Напередодні українські військові за добу знищили 10 повітряних цілей російських окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна Facebook окупація #stoprussia
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    За добу знищено 12 одиниць ворожої авіації