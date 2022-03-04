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    Кримінал

    До України виїхали слідчі трибуналу в Гаазі

    Слухання в суді щодо геноциду щодо України відбудуться 7 і 8 березня - До України виїхали слідчі трибуналу в Гаазі
    Слухання в суді щодо геноциду щодо України відбудуться 7 і 8 березня

    Злочини Росії підпадають під юрисдикцію Міжнародного трибуналу в Гаазі

    Група слідчих Міжнародного трибуналу в Гаазі (ICC) виїхала в Україну для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії, яка розв’язала війну проти України.

    Відповідаючи на запитання журналістів, головний прокурор гаазького трибуналу Карім Хан дав зрозуміти, що дії російської сторони підпадають під юрисдикцію ICC.

    «Будь-яка сторона, яка безпосередньо цілить у цивільне населення та цивільні об'єкти, вчиняє злочин, визначений Римським статутом Міжнародного кримінального суду та міжнародними гуманітарними законами», - сказав Хан.

    Як повідомлялося, Україна подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного Суду ООН в Гаазі і запит на наказ суду про тимчасові заходи проти Росії.

    Суд у Гаазі призначив дату слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії. Слухання відбудуться 7 і 8 березня.

    Трибунал в Гаазі почав розслідування військових злочинів Росії через її напад на Україну.

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    Теги: Росія суд ООН війна розслідування Україна злочин #stoprussia
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    До України виїхали слідчі трибуналу в Гаазі