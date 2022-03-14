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    Генпрокурорка анонсувала обмін полоненими найближчим часом

    Полонені росіяни дають пресконференцію у Києві&nbsp; - Генпрокурорка анонсувала обмін полоненими найближчим часом
    Полонені росіяни дають пресконференцію у Києві 
    фото: Інтерфакс-Україна

    Венедіктова пообіцяла, що всі воєнні злочинці будуть притягнуті до кримінальної відповідальності

    Найближчим часом може відбутися обмін полоненими між Україною та Росією, повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

    В ефірі телемарафону у понеділок, 14 березня, вона уточнила, що поки не розкриватиме подробиці.

    «Не хочу коментувати те, що може завдати шкоди військовим, тому що скоро ми можемо розпочати обміни полонених», – сказала вона.

    «Я обіцяю вам, лише за дітей ми притягнемо (до відповідальності, – ред.) кожного. Крім того, ми зосереджені на кримінальних провадженнях, відкритих проти диверсантів, розвідників та злочинців. Україна не повинна виходити з міжнародного порядку денного. Путін намагається всіх заговорити, але світ повинен знати, хто справжній фашист. Ми виділили напрямок – сексуальні злочини. Неприємна тема, але ми вимушено взяли її на роботу. Постраждалим знадобляться роки реабілітації», – сказала Венедіктова.

    Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість взятих у полон російських окупантів. За його словами, для їхнього утримання довелося створити спеціальну структуру.

    Нагадаємо, 14 березня у Києві відбувся брифінг військовополонених солдат Росії.

    Також полонені військовослужбовці російської армії 9 береня дали у Києві брифінг, де розповіли про те, як вони потрапили на війну в Україну. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

    Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російських військовополонених або обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні.

    Як повідомлялося, російські полонені можуть бути залучені до відновлення економіки України.

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    Теги: Росія Генпрокурор війна Путін полон військові обмін полоненими Україна солдат Ірина Венедіктова
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    Генпрокурорка анонсувала обмін полоненими найближчим часом