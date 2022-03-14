Генпрокурорка анонсувала обмін полоненими найближчим часом
Венедіктова пообіцяла, що всі воєнні злочинці будуть притягнуті до кримінальної відповідальності
Найближчим часом може відбутися обмін полоненими між Україною та Росією, повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.
В ефірі телемарафону у понеділок, 14 березня, вона уточнила, що поки не розкриватиме подробиці.
«Не хочу коментувати те, що може завдати шкоди військовим, тому що скоро ми можемо розпочати обміни полонених», – сказала вона.
«Я обіцяю вам, лише за дітей ми притягнемо (до відповідальності, – ред.) кожного. Крім того, ми зосереджені на кримінальних провадженнях, відкритих проти диверсантів, розвідників та злочинців. Україна не повинна виходити з міжнародного порядку денного. Путін намагається всіх заговорити, але світ повинен знати, хто справжній фашист. Ми виділили напрямок – сексуальні злочини. Неприємна тема, але ми вимушено взяли її на роботу. Постраждалим знадобляться роки реабілітації», – сказала Венедіктова.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість взятих у полон російських окупантів. За його словами, для їхнього утримання довелося створити спеціальну структуру.
Нагадаємо, 14 березня у Києві відбувся брифінг військовополонених солдат Росії.
Також полонені військовослужбовці російської армії 9 береня дали у Києві брифінг, де розповіли про те, як вони потрапили на війну в Україну. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.
Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російських військовополонених або обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні.
Як повідомлялося, російські полонені можуть бути залучені до відновлення економіки України.