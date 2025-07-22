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В Україні дощитиме: погода на 22 липня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні дощитиме: погода на 22 липня
Прогноз погоди на 22 липня
фото: glavcom.ua

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с

У вівторок, 22 липня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, а в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків,  вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 15-20°, на півдні та сході країни до 23°; вдень 27-32°, у західних областях 22-27°.

В Україні дощитиме: погода на 22 липня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Очікуються дощі та грози. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°; У Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Цього тижня, з 21 до 27 липня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі на Михайлівській відбудеться прем'єра вистави «Кава перших побачень», це ніжна й водночас болісна історія про те, як війна проникає навіть у найінтимніші й найтепліші куточки юності. У музеї-квартирі П. Г. Тичини добігає кінця робота персональної виставки іконописних образів художниці Ірини Луценко.

Для поціновувачів музики цього тижня свої концерти готують Positiff та гурт «Друга Ріка». Для тих, хто любить гумор – заплановано традиційні вечірні стендапи.

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Теги: прогноз погоди погода

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