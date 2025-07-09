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Частину України накриють дощі, в інших областях пригріє до +39°: погода на 9 липня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Частину України накриють дощі, в інших областях пригріє до +39°: погода на 9 липня
Прогноз погоди на 9 липня
фото: glavcom.ua

В Україні 9 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с

У середу, 9 липня в Україні синоптики прогнозують спеготну погоду, а в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, у західних, Житомирський та Вінницькій областях хмарно з проясненнями, помірні, місцями значні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с; температура вночі 14-19°, вдень 20-25°, на Вінниччині 24-29°. 

На решті території суха та спекотна погода з температурою вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-39°; лише на Київщині та Чернігівщині місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 16-21°, вдень 29-34°. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Частину України накриють дощі, в інших областях пригріє до +39°: погода на 9 липня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 16-21°, вдень 29-34°; У Києві вночі 19-21°, вдень 30-32°.

В Україні 9 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

До слова, сьогодні на сході, півдні та у більшості центральних областей України буде спека +33°, +39°С. 

«9 липня Україна буде чи не найспекотнішою у Європі. Карта. Але й контрастною. У західних областях, на Житомирщині, Вінниччині температура повітря становитиме комфортні+21°, +28°. А на сході, півдні та у більшості центральних областей й надалі пектиме +33°, +39°», – йдеться у дописі.

Протягом тижня, із 7 до 13 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва триває виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

У будинку-музей М. Заньковецької відбудеться презентація виставки «Від професіоналізму – до мрії» самодіяльної київської художниці Наталії Власенко. У театрі оперети 13 липня буде концерт до закриття 90-го сезону.  

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Теги: погода

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