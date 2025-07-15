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Україну накриє спека понад 40 градусів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Україну накриє спека понад 40 градусів
фото з відкритих джерел

22 липня стовпчики термометрів можуть піднятися до рекордних +40°C і навіть трохи вище

У четвер та п’ятницю, 17-18 липня, на більшість території України прорветься хвиля свіжого повітря. Температурні показники тимчасово знизяться, але вже за кілька днів прийде пекельна спека. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прогноз синоптикині Наталії Діденко.

17-18 липня температурні показники тимчасово знизяться до досить нетипових для липня значень: +18…+25°C. У південних та східних областях буде тепліше – до +26…+30°C. Проте вже наступними вихідними температура знову почне зростати, а справжній сплеск спеки очікується на початку наступного тижня. 

У вівторок, 22 липня, стовпчики термометрів можуть піднятися до рекордних +40°C і навіть трохи вище.

«Ще раз наголошую, це прогноз попередній, бо надто далеко, проте бути хоча б у плані обізнаності готовими до будь-яких серйозних метеорологічних подій і не лише метеорологічних – наш обов'язок, особливо зараз», – наголосила Діденко.

Нагадаємо, що в Іспанії 28 червня зафіксовано рекордну температуру 46 градусів. Попередній рекорд, встановлений у червні 1965 року у Севільї, становив 45,2 градуси. Спека у травні-липні призвела до передчасної смерті 1180 людей в Іспанії. 

Також повідомлялося, що в Греції Міністерство праці запровадило обов'язкові перерви у роботі в тих частинах країни, де, як очікується, температура може перевищити 40 градусів за Цельсієм.

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Теги: прогноз погоди спека погода

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