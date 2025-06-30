Над столицею України після зливи засяяла дивовижна подвійна веселка (фото)

Подвійна веселка з'явилась сьогодні над Києвом

Подвійна веселка прикрашала небо над столицею України кілька хвилин

Сьогодні ввечері, після короткої літньої зливи, кияни стали свідками рідкісного та захопливого природного явища – подвійної веселки, що розквітла над столицею. Про це повідомляє «Главком».

Веселка над Києвом у останній день червня 2025 року фото: glavcom.ua

Це дивовижне видовище викликало захоплення та пожвавлення у соціальних мережах, де мешканці міста активно діляться фотографіями.

Подвійна веселка у Києві фото: glavcom.ua

Подвійна веселка сяяла над столицею України кілька хвилин фото: glavcom.ua

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Зазвичай ми бачимо одну яскраву веселку, що виникає, коли сонячне світло переломлюється крізь краплі дощу. Однак подвійна веселка – це набагато рідкісніше явище. Вона утворюється, коли сонячні промені відбиваються всередині крапель води двічі. У такій веселці друга, зовнішня дуга менш яскрава, а порядок кольорів у ній зворотний порівняно з основною веселкою.

Подвійна веселка є рідкісним і вражаючим явищем, і в народних прикметах їй надають особливого значення, здебільшого позитивного.

Ось деякі з найпоширеніших прикмет, пов'язаних з подвійною веселкою:

Удача та успіх: Вважається, що побачити подвійну веселку – це знак великої удачі та успіху у всіх сферах життя. Це може стосуватися роботи, стосунків, сім'ї чи особистих цілей.

Закінчення смуги невдач: Подвійна веселка часто символізує, що період труднощів або невдач закінчився, і настав час для позитивних змін та щастя.

Приємні новини: Кажуть, що подвійна веселка обіцяє хороші та приємні новини.

Виконання бажань: Деякі вірування стверджують, що якщо ви побачили подвійну веселку і загадали бажання, воно обов'язково здійсниться.

Духовне пробудження та нові починання: У деяких культурах подвійна веселка розглядається як знак духовного пробудження або початку нового важливого етапу в житті, великих трансформацій.

Захист та благословення: Вважається, що подвійна веселка є показником того, що вищі сили оберігають вас і посилають благословення.

Нагадаємо, у понеділок, 30 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, по області грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.