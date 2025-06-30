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Над столицею України після зливи засяяла дивовижна подвійна веселка (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Над столицею України після зливи засяяла дивовижна подвійна веселка (фото)
Подвійна веселка з'явилась сьогодні над Києвом
фото: glavcom.ua

Подвійна веселка прикрашала небо над столицею України кілька хвилин

Сьогодні ввечері, після короткої літньої зливи, кияни стали свідками рідкісного та захопливого природного явища – подвійної веселки, що розквітла над столицею. Про це повідомляє «Главком». 

Веселка над Києвом у останній день червня 2025 року
Веселка над Києвом у останній день червня 2025 року
фото: glavcom.ua

Це дивовижне видовище викликало захоплення та пожвавлення у соціальних мережах, де мешканці міста активно діляться фотографіями. 

Подвійна веселка у Києві
Подвійна веселка у Києві
фото: glavcom.ua
Подвійна веселка сяяла над столицею України кілька хвилин
Подвійна веселка сяяла над столицею України кілька хвилин
фото: glavcom.ua
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Зазвичай ми бачимо одну яскраву веселку, що виникає, коли сонячне світло переломлюється крізь краплі дощу. Однак подвійна веселка – це набагато рідкісніше явище. Вона утворюється, коли сонячні промені відбиваються всередині крапель води двічі. У такій веселці друга, зовнішня дуга менш яскрава, а порядок кольорів у ній зворотний порівняно з основною веселкою.

Подвійна веселка є рідкісним і вражаючим явищем, і в народних прикметах їй надають особливого значення, здебільшого позитивного.

Ось деякі з найпоширеніших прикмет, пов'язаних з подвійною веселкою:

  • Удача та успіх: Вважається, що побачити подвійну веселку – це знак великої удачі та успіху у всіх сферах життя. Це може стосуватися роботи, стосунків, сім'ї чи особистих цілей.
  • Закінчення смуги невдач: Подвійна веселка часто символізує, що період труднощів або невдач закінчився, і настав час для позитивних змін та щастя.
  • Приємні новини: Кажуть, що подвійна веселка обіцяє хороші та приємні новини.
  • Виконання бажань: Деякі вірування стверджують, що якщо ви побачили подвійну веселку і загадали бажання, воно обов'язково здійсниться.
  • Духовне пробудження та нові починання: У деяких культурах подвійна веселка розглядається як знак духовного пробудження або початку нового важливого етапу в житті, великих трансформацій.
  • Захист та благословення: Вважається, що подвійна веселка є показником того, що вищі сили оберігають вас і посилають благословення.

Нагадаємо, у понеділок, 30 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, по області грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.

 

Теги: літо Київ веселка погода

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