Куди сходити у Києві 21-27 липня: дайджест культурних подій

Музей окупації Києва 26 липня запрошує на кураторську екскурсію виставкою «Залізниця та дачне життя: подорож крізь століття»

Цього тижня, з 21 до 27 липня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі на Михайлівській відбудеться прем'єра вистави «Кава перших побачень», це ніжна й водночас болісна історія про те, як війна проникає навіть у найінтимніші й найтепліші куточки юності. У музеї-квартирі П. Г. Тичини добігає кінця робота персональної виставки іконописних образів художниці Ірини Луценко. Для поціновувачів музики цього тижня свої концерти готують Positiff та гурт «Друга Ріка». Для тих, хто любить гумор – заплановано традиційні вечірні стендапи.

«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 21-27 липня:

Зміст

Музеї

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

25-27 липня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

26 липня – «Історичні вправи в Домі Грушевських»;

27 липня – «Книжковий клуб на Паньківській»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «УкраїNки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 31 липня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 липня – виставка «Українські обличчя зони».

26 липня – кураторська екскурсія виставкою «Залізниця та дачне життя: подорож крізь століття».

22 липня – 31 серпня – виставка «Бруно Шольц і ШІ».

до 31 липня – виставка Tempo Primo.

до 24 липня – виставка Ірини Луценко;

26 липня – інтерактивна екскурсія-гра «Тичину вивчай – кларнети збирай».

23 липня – авторські читання «Без надій сподіваюсь». Зустріч із поетом Станіславом Чернілевським;

24 липня – День пам’яті М.Т. Рильського. Громадська панахида на Байковому кладовищі;

27 липня – поетична майстерня «І оповитий сонцем світ» за участю поетів – учасників Спілки працівників-інвалідів.

до 29 липня – персональна виставка за підсумками пленеру студентів мистецького коледжу ім. Бойчука та Кам’янець-Подільського фахового коледжу.

до 27 липня – виставка текстильної скульптури Ольги Радіонової;

до 31 липня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ - ХХІ ст. Нові надходження». Із колекції НМДМУ.

26 липня – творчі поетичні зустрічі в межах виставки Helena Kalm «Ідентичність»;

26 липня – пішохідна екскурсія В.О. Панченка «Стежками козацького Подолу»;

до 28 липня – персональна виставка картин Helena Kalm «Ідентичність»;

протягом липня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та КЗ «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

21 липня – «Кінострічка обірвана війною» вечір пам’яті Андрія Максименка – актора, сценариста, режисера, добровольця;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 31 липня – персональна виставка «Квіти Олени Погребняк – світло душі…»;

26 липня – 7 серпня – колективна художня виставка учасників художньої студії Центру культури та мистецтв НТУУ КПІ ім. І. Сікорського» під керівництвом члена НСХУ та учасника Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Андрія Кулагіна.

26 липня – майстер-клас «Крій чоловічої сорочки»;

до 3 серпня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна;

щочетверга – авторська екскурсія Олександри Сторчай виставкою «Окупована спадщина».

23 липня – доповідь директора Валентини Бочковської «Formation of in the early modern society of Ukraine throught the prism of Western impacts on the book printing in Pochayiv Monastery XVIII» під час ХІ World Congress (ІСЕЕS2025. Лондон);

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

упродовж місяця – виставка українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

упродовж місяця – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 4 серпня – проєкт «Міста-герої». Документальна фотовиставка «Чернігів – місто-фортеця»;

22 липня – 18 серпня – виставка художнього військового арту «Життя продовжується в мистецтві» та фотографій на полотні Романа Сови, військовослужбовця 78-го штурмового полку.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

26 липня – мелодрама «Королева детективів»;

27 липня – комедія/мелодрама «Таємниця крилатого лицаря».

27 липня – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;

до 18 серпня – виставка екслібрисів Слави Бирука;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

23 липня – початок роботи виставки, присвяченої Криму;

26 липня – початок роботи виставки «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

26 липня – кураторська екскурсія виставкою «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 29 липня – виставка «Київ. Ритми»;

до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

24 липня – екскурсія-квест для школярів різних вікових груп «Знайди ліки з тварин»;

до 31 липня – оглядові екскурсії музеєм.

24 липня – лекція Віти Сусак у межах виставки «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

25 липня – донація крові в Музеї Ханенків спільно з БФ «Солом’янські котики»;

27 липня – майстер-клас із мармурування в межах виставки «7» – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

23 липня – лекція «Історія фотографії» з майстер-класом «Заряди фотоплівку та склади фотозбільшувач» (благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь»);

21-25 липня – виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ»;

21-25 липня – виставка «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського;

21-25 липня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: 075-130-77-75, (044) 204-85-17.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»

23 липня – вистава «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі», карпатська рапсодія;

26 липня – «Обережно, незнайомець!», інтерактивна казка для найменших;

27 липня – «Апельсинова зоря, або давай пограємось», вистава-фантазія.

Вистава «Кава перших побачень»

«Кава перших побачень» – це ніжна й водночас болісна історія про те, як війна проникає навіть у найінтимніші й найтепліші куточки юності. Це розповідь про дівчат-підлітків, які мріють про кохання, перші побачення, про звичне життя з його солодкою тривожністю юного серця. Та замість серцебиття від побачення – сирени повітряної тривоги, замість поцілунків – думки про безпеку і виживання. Постановка створена за п'єсою Марини Смілянець «Період перших побачень»

Прем'єра відбудеться рамках проєкту «Дебют» – дипломна вистава студентів-акторів Кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну. Режисер та майстер курсу — Віталій Кіно.

Коли: 25 липня, 18:30

Місце проведення:Театр на Михайлівській, вул. Михайлівська, 24Ж.

Вистава «Королева детективів»

Персонажів вистави «Королева детективів» додатково не варто представляти, адже їх всі знають ледь не з дитинства: це детективи месьє Еркюль Пуаро, містер Гастінгс і міс Марпл. Проте головним персонажем дійства виступає сама королева детективів Леді Агата Крісті Меллоуен, кавалер ордену Британської імперії і «Дама-командор».

Ця надзвичайна за силою духу жінка працювала медсестрою в шпиталі під час двух світових війн, хоча в 1939-1945 роках вона була вже всесвітньо відомою письменницею Агатою Крісті.

Слоган вистави: «Постійно повторюйте собі, що людям нудно вас слухати» (с) (Агата Крісті). Проте автори вистави зробили та зроблять все, щоб вам було не нудно, а цікаво. Отже, на глядачів чекає багато приємних сюрпризів.

Коли: 26 липня, 17:00

Місце проведення: Київська фортеця, бульвар Лесі Українки 12-14.

Вистава «Чорна вдова»

День народження перетворюється на витончену гру, коли дружина несподівано повертається додому і застає чоловіка з коханкою. Замість гучного скандалу вона вирішує влаштувати для них особливе святкування...

Блискуча акторська гра, несподівані повороти сюжету та чорний гумор тримають глядача в напрузі до останньої хвилини. У ролях: Катерина Галіченко, Владислав Кірякулов, Юлія Фоміна, - Олександр Мельнійчук

Вистава розрахована на гдядачів, яким виповнився 21 рік і старших.

Коли: 26 липня, 18:00

Місце проведення: Культурний центр «Арт-Братислава», вул. Архипенка, 5.

Вистава «Муж об'ївся груш»

Вистава «Муж об'ївся груш» – це спільний проєкт «Театральної майстерні Гванци Гуліашвілі та Олександра Балабана» та арт-простору «Кінь в пальті». Декілька років «забороненої» Любові і... безвихідь від безвиході, чи заміж за, як каже бабуся героїні, – «…того, кого не любиш, адже в ньому не розчаруєшся, бо і не чарувалась ніколи».

Що п'ють та про що говорять жінки, поки коханець однієї, (він же – чоловік другої) спить на дивані в сусідній кімнаті...

Коли: 27 липня, 18:00

Місце проведення: Театральний арт-простір «Кінь в пальті», Петропавлівська Борщагівка, вул.Львівська, 17.

Бібліотеки

23 липня – 11 серпня – книжкова виставка «Інтелектуал, державник, патріот», до 145-річчя від дня народження Володимира Винниченка;

23 липня – презентація нових видань Інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України;

24 липня – презентація книжки Лесі Шиденко «Думки без манікюру»;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологом Юлією Фоміних;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;

щосуботи – розмовний клуб «English Speaking Club».

24 липня – літня артмайстерка у #Бібліотеці.

22 липня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;

23 липня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

24 липня – стрим-бесіда з художницею, письменницею Дар’єю Паламарчук «Там, де живе слово», на сторінці Facebook Молодіжної бібліотеки;

до 25 липня – книжкова виставка до Дня Української Державності «Сила держави: єдність, свобода, майбутнє»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика #ЛітературнийКалендар;

щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською;

щоп’ятниці – курс «Курс німецької мови. Початковий рівень».

21-27 липня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту»;

21-27 липня – виставка народної майстрині України Світлани Філаткіної «Слобожанський розпис»;

21 липня – бібліотечний кінозал. «Колір граната». Спільно з компанією АртТрафік;

22 липня – ігротека «Настільні баталії: ігри для дорослих та дітей»;

25 липня – зустріч із психологом Ксенією Мінаєвою «Почуття сорому і провини. Самооцінка».

24 липня – літературна вікторина «Пізнаємо Іспанію»;

24 липня – розмовний клуб «Говоримо українською». Тема заняття: «Долучаємося до європейської культурної спадщини: іспанські письменники в українських перекладах».

27 липня – показ містичного фольк-горору «Лазня диявола» в межах фестивалю «Тиждень австрійського кіно» спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік».

22 липня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

21-27 липня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії»;

24 липня – перегляд художнього фільму в кінозалі.

21-27 липня – виставка робіт народного та декоративного розпису «Доторкнись до краси...».

24 липня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

24 липня – розмовний клуб української мови «Читаємо рідною мовою»;

24 липня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком і спицями;

26 липня – лекція києвознавця, співробітника Центрального державного історичного архіву України Вікторії Ляшенко з теми «Історія родини видавців Кульженків»;

21-27 липня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової та виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи».

22 липня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

27 липня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

21-27 липня – постійно діючі виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

етнографічний простір вишивки та побуту;

киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Концерти

Kherson Music Festival

На сцені Docker-G pub відбудеться ексклюзивний музичний вечір, спрямований на підтримку бійців 103 бригади ТрО. Kherson Music Festival – це низка концертів, яку засновано музикантами з Херсона на підтримку ЗСУ. Основу фестивалю складають блюз, джаз, фолк та рок. Серед учасників фестивалю завжди є спеціально запрошені гості з різних куточків України, а також з-за кордону.

Традиційно подія закінчується великим джем-сейшеном серед учасників програми фестивалю.

У суботу, 26 липня, Kherson Music Festival представить наступну програму:

фолк музика від Mika Chuev Duo. Херсонські музиканти Міка Чуєв ( вокал, гітара, губна гармоніка) та Андрій Бардачов (клавішні) представлять глядачам свої власні пісні

блюз та бугі від гостя нашої країни Роберта Лайтхауза (Швеція-США), який на Kherson Music Festival дасть єдиний концерт в українському турі разом з групою у складі: Олексій Парохненко (бас гітара) та Роман Сокирко (барабани).

гурт Brown Sugar з присвяченням музиці 60-х років ХХ сторіччя. А це означає, що зі сцени пролунає і Бітлз, і Стоунз , і рок-н-рол

по закінченню фестивалю- джем сейшн учасників програми

Коли: 26 липня, 18:30

Місце проведення: Docker-G pub, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Positiff у Morewell

26 липня 2025 року у заміському комплексі відпочинку Morewell відбудеться концерт Positiff. Уявляєте ідеальний вечір на березі Київського моря? Так, він можливий лише за однієї умови – для вас буде співати Positiff.

Популярний співак та шоумен влаштує для вас особливе шоу, де кожна пісня буде як вишукана страва, обєцяє команда співака.

Коли: 26 липня, 20:00

Місце проведення: Заміський комплекс відпочинку Morewell, вул. Київська 43А, Толокунь.

«Друга Ріка» на терасі Gulliver

27 липня, у другий день дводенного перформансу відбудеться мультиформатний концерт на даху торговельного центру Gulliver. Виступ, як і попередній, поєднає акустичну та рок-н-рольну програми, але сетлист буде складатися з інших треків, або гості першого дня могли завітати на другий – отримавши щось унікальне.

Особливість другого дня – закрите благодійне афтерпаті. Квитки, яких в продажу всього тридцять, можна придбати окремо, а всі зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ: зокрема, на виготовлення багі – наземного дрона для евакуації поранених та доставки боєприпасів. На гостей чекає неформальне продовження вечора з музикантами, автограф- та фотосесія, можливість поспілкуватися та поджемити з улюбленим гуртом.

Валерій Харчишин, фронтмен гурту: «Ми хочемо, щоб кожен концерт став особливим. І цього разу вирішили зробити те, чого точно ще ніколи не робили – записати пісню просто під час виступу, разом із публікою. Це хвилююче, і дуже хочеться, щоб у нас вийшло. Ми впевнені: нашим слухачам ця ідея близька, і вони з радістю долучаться до інтерактиву. Зауважу важливий момент: купуючи квиток на концерт 25 липня, ви автоматично погоджуєтеся стати співавтором у створенні нової пісні. Запрошуємо вас стати частиною історії!»

Коли: 27 липня, 19:00

Місце проведення: ТРЦ Гулівер тераса, Спортивна площа, 1a.

Стендапи

«Підпільний стендап»

Вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу» 25 липня – це відмінна можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки, запевняють організатори.

Underground Standup Club – легендарне місце прекрасного закладу Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

У цей вечір виступатимуть:

Максим Вишинський. Український стендап комік, ведучий. Учасник стендап-шоу "Гуднайт Клаб" (1+1), неодноразовий переможець шоу "Розсміши коміка", учасник другого телесезону «Ліги Сміху».

Дядя Женя. Найстаріший стендап-комік Києва, учасник тв-шоу «Комік на Мільйон». Виступає в жанрі антипрогресивної комедії.

Юра Коломієць. Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених ютуб шоу.

Женя Коротков. Комік з акторською подачею. Генеральний директор «Розумного подкасту», автор «Короткого Каналу».

Коли: 25 липня, 18:30

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

«Недільний стендап»

Вечір, наповнений жартами, сміхом та новими знайомствами обіцяють для тих, хто завітає цього вечора у Comedy Room.

На сцені виступають : ведучий Макс Редзель та коміки Віталлій Шиндеровський, Ден Че, Катя Мамайсур, Наташа Чигрин, Свят Загайкевич, Ярослав Пірог.

Коли: 27 липня, 19:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.