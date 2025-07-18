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Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: де очікується негода

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: де очікується негода
I рівень небезпечності оголошено у декількох областях України
фото: glavcom.ua

19 липня у Волинській, Рівненській, Житомирській та Харківській областях значні дощі

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

19 липня у Волинській, Рівненській, Житомирській та Харківській областях значні дощі; у східних, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях грози, подекуди град і шквали 15-20 м/с.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: де очікується негода фото 1

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, в Україні хмарна погода, у деяких областях помірні дощі. Температура у південній частині та на сході країни вночі 17-22°, вдень 29-34°, на решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°, у західних областях 16-21°.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр дощ негода

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