Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: де очікується негода

19 липня у Волинській, Рівненській, Житомирській та Харківській областях значні дощі

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

19 липня у Волинській, Рівненській, Житомирській та Харківській областях значні дощі; у східних, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях грози, подекуди град і шквали 15-20 м/с.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, в Україні хмарна погода, у деяких областях помірні дощі. Температура у південній частині та на сході країни вночі 17-22°, вдень 29-34°, на решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°, у західних областях 16-21°.