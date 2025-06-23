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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 23 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 23 червня
У Києві мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів
фото: glavcom.ua

Температура вночі 9-14°, у південній частині до 17°, вдень 19-24°, на заході та півдні країни 23-28°

Сьогодні, 23 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях може пройти короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі в Україні, крім західних та більшості районів північних областей, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-14°, у південній частині до 17°, вдень 19-24°, на заході та півдні країни 23-28°.

Прогноз погоди на 23 червня
Прогноз погоди на 23 червня
Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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