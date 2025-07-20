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В Україні хмарно з проясненнями, дощитиме: прогноз погоди на 20 липня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно з проясненнями, дощитиме: прогноз погоди на 20 липня
У Києві хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, по області місцями грози
фото: glavcom.ua

У західних, північних, вдень і у центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози

Сьогодні, 20 липня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях короткочасні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних, північних, вдень і у центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°, на півдні та сході вночі 17-22°, вдень 27-32°, в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°.

Прогноз погоди на 20 липня
Прогноз погоди на 20 липня
Укргідрометцентр

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Раніше ми писали, що Греція очікує на тривалу та інтенсивну хвилю спеки, яка накриє більшу частину країни, починаючи з вівторка. За прогнозами синоптиків, температура повітря значно перевищить позначку +40 °. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еkathemirini.

Синоптик Тодоріс Колідас зазначив, що тепліше повітря почне надходити вже в неділю та понеділок, але повний вплив спеки відчуватиметься з вівторка. Прогнозується, що температура підніметься вище 41-42 ° у внутрішніх районах країни, а пік очікується у вівторок та середу.

Теги: погода Укргідрометцентр прогноз погоди

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