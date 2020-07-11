В Україні відкрили справу проти чилійця, який воював на Донбасі на боці бойовиків



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Іноземець підпорядковувався так званому «Полку Всевеликого войска Донского»

Прокурори встановили, що з 2018 року громадянин Чилі воював проти України на Донбасі

Офіс генпрокурора України порушив кримінальне провадження щодо участі найманця з Чилі у бойових діях на боці бойовиків на Донбасі.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Прокурори встановили, що з 2018 року громадянин Чилі воював проти України на Донбасі. Це призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Іноземець підпорядковувався так званому «Полку Всевеликого войска Донского», учасники якого були підготовлені та переправлені з Ростовської області Росії.

Прокурори підкреслюють, що дії найманця порушують Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН.

Кримінальне провадження порушили за фактами участі найманця у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань, у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України).

Санкція за вказаними статтями передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.