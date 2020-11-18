Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для обчислення пенсій

За вересень показник середньої зарплати для обчислення пенсій становить 10 570 грн 56 копійок

У вересні показник середньої зарплати збільшився на 10%

Показник середньої зарплати для обчислення пенсій у вересні збільшився на 961 гривню 89 копійок.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Згідно з повідомленням, фонд затвердив показник середньої заробітної плати в Україні з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії.

Так, за вересень 2020 року показник середньої зарплати для обчислення пенсій становить 10 570 грн 56 копійок.

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчає купівля стажу для виходу на пенсію.

Нагадаємо, частина пенсіонерів не отримає виплату до 65 років.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно для розвитку солідарної пенсійної системи в Україні.

До слова, дефіцит Пенсійного фонду за дев'ять місяців склав понад 17 млрд грн.

Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробило календар підвищення пенсій.