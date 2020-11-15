Листи з Луганська. Наші пенсіонери – найуспішніші люди

Може звалити інсульт, але, не сумнівайтесь, пенсіонер підніметься і піде через міст за своєю українською пенсією

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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Чем живут сейчас городские жители «республики»? Однозначно ответить сложно, потому что все зависит от социального и семейного положения, возраста и потребностей. Общее для всех, хотя это вряд ли отличит Луганск от какого-то другого города, это поиск средств к существованию и поддержание утраченных связей с выехавшими родственниками. Работу ищут перманентно – как основную так и дополнительную. Ищут вахту, ищут работу в интернете, ищут лёгких денег, ищут нового взамен старому и нового к старому. К смене места работы стали относиться легче, пережив свой самый большой стресс в 2014 году, потеряв в связи с войной для кого-то любимую, для кого-то единственную в жизни работу. И дальше пошла вереница рабочих мест с единственной целью - иметь такую работу, чтобы выжить. Пусть не любимую, но устраивающую на этот момент времени, покрывающую какие-то базовые запросы. Работу ищут, чтобы питаться. В идеале - одеваться. И совсем из области фантазий, чтобы что-то ремонтировать дома.

Поддержание связей с выехавшими детьми особая тема. Такого не было раньше, до 2014-го года. Сейчас особая тема – телефонная связь, общение по Вайберу, посылки, выезд в гости или ожидание гостей в их же собственные дома. Поездки планируют, их ждут, под эти даты подтягиваются дела, решаются какие-то вопросы, покупаются подарки. Календарь тоже стал другим – для любого пенсионера он кратен 58 дням – необходимым для пересечения «границы» с Украиной, чтобы не утратить украинской пенсии. И может рушиться мир, разбить паралич или свалить инсульт, но, не сомневайтесь, пенсионер встанет и пойдёт через мост, чтобы получить свою украинскую пенсию. Да, частично парализованный, выписанный из больницы под ответственность родственников, поставленный на ходунки, но движимый жаждой получить свои деньги и страхом потерять их. Жизнь пенсионеров стала походить на жизнь благополучных рантье из Европы. Получая две пенсии, они стали лучше питаться, позволять себе обновки, путешествовать – последнее особая тема: под путешествиями понимается и поездка в Станицу, и море летом, что тоже многие могут себе сейчас позволить при благополучном раскладе с двух пенсий. И если отбросить то, как пенсионер перемещается через границу, он действительно стал похож на европейского пенсионера. В средней семье такой вот счастливчик-пенсионер самый обеспеченный. Обычно у них занимают деньги, а они в будние дни с утра, не спеша и в удовольствие, выбирают себе конфеты, масло, свежее мясо на ближайшем рынке.

Чем живет сейчас город? Никто не ходит на митинги от хорошей жизни или от скуки. Да и не происходит чего-то такого, что отличало бы жизнь городских жителей «республики» от жителей каких-то других городов мира. Но частности и детали очень сильно влияют на общую картину – лифты и светофоры перестают работать в 21:00, в 23:00 выключается городская иллюминация и городские улицы пустеют до 4:00 – времени окончания комендантского часа. И ещё почти незаметное – изменился взгляд людей. Он стал недоверчивым, тусклым, робким. И вряд ли счастливым.

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