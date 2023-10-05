В Україні запрацює електронний реєстр небезпечних об’єктів

Реєстр дозволяє реєструвати відповідні об’єкти без безпосереднього звернення до територіальних органів ДСНС

Державна служба надзвичайних ситуацій України запускає Державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки. Він запрацює з 7 жовтня. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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За даними міністерства, реєстр дозволяє реєструвати відповідні об’єкти без безпосереднього звернення до територіальних органів ДСНС.

«Через новий сервіс з'явиться можливість подавати матеріали ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки в електронній формі через особистий кабінет», – пояснили в МВС.

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Правоохоронці повідомили, що раніше служба запровадила електронне декларування відповідності матеріально-технічної бази. Наразі проводяться роботи над запуском електронного декларування ще у «Дії.Бізнес».

Крім того, в МВС повідомили, що для покращення взаємодії з бізнесом фахівці служби минулого року створили та підтримують роботу чат-бота «Інтерактивний інспектор», що допомагає підприємцям в отриманні відповідей на безпекові питання.

Раніше повідомлялося, що Україна запустить ринок послуг із розмінування.