Швейцарія виділяє понад $100 млн для розмінування в Україні

Швейцарія вже бере участь у гуманітарній діяльності з розмінування в Україні

Фінансування буде розподілене рівними частинами від Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту та Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії (FDFA)

Сьогодні, 29 вересня рада Швейцарії схвалила пакет на 100 млн швейцарських франків (майже $110 млн) для розмінування цивільних і сільськогосподарських територій в Україні та допомоги у відновленні країни. Про це йдеться у пресрелізі уряду країни.

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«Загалом 100 млн швейцарських франків буде виділено на гуманітарне розмінування в період з 2024 по 2027 роки, фінансування яких буде рівними частинами від Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту та Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії (FDFA)», – йдеться у заяві уряду.

Зазначається, що Швейцарія вже бере участь у гуманітарній діяльності з розмінування в Україні.

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«Загалом на 2022 та 2023 роки було виділено 15,2 мільйона швейцарських франків, спеціально для підтримки FDFA операцій з боку Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування (GICHD) та Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD)», - додали в уряді.

Завдяки цьому додатковому пакету Швейцарія зможе активізувати роботу з розмінування, яку проводить FSD та інші оператори з розмінування, забезпечити необхідним обладнанням та навчання для українських саперів тощо.

Проєкти будуть відібрані на основі потреб на місцях і можливостей різних операторів гуманітарного розмінування.

Раніше повідомлялося, що парламент Швейцарії змінив рішення про реекспорт зброї в Україну.

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Нагадаємо, Нижня палата парламенту Швейцарії 98 голосами проти 75 відхилила пропозицію, що дозволяла зробити виняток із закону про військову техніку, що забороняє постачання озброєнь швейцарського виробництва до воюючих країн. Жан-Люк Аддор, який представляє найбільшу в палаті правопопулістську Швейцарську народну партію, вказував, що ця пропозиція прямо порушує нейтралітет країни.