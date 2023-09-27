Україна запустить ринок послуг із розмінування

Прем’єр запевняє, що таким чином вдасться суттєво прискорити очищення землі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну повідомив про роботу над механізмом компенсації витрат аграріям та стратегічним підприємствам за розмінування.

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«Створюємо прозорий ринок послуг із розмінування. Якщо аграрна або інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, в такому разі держава буде повністю або частково компенсувати витрати», – підкреслив Шмигаль.

За словами прем’єра, послуга має суттєво прискорити процес очищення українських земель там, де це можливо. У проекті державного бюджету на наступний рік також закладено 2 млрд грн на гуманітарне розмінування.

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«Пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже відбувся на Житомирщині. Держава зекономила 100 тисяч гривень бюджетних коштів», – зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр також анонсував плани щодо проведення у середині жовтня в Хорватії Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування України, за результатами якої очікується залучення додаткових фінансових ресурсів від донорів на цей напрямок.

Нагадаємо, армія Сполученого Королівства активізувала навчання українських інженерів на військовій базі в Польщі, допомагаючи їм розчищати великі території від російських мін. Тренінг розпочався ще минулого листопада, де кожен курс тривав кілька тижнів. Зазвичай до нього входять «лише кілька десятків досвідчених українських саперів», повідомляє BBC.