В Україні виявили небезпечні іграшки: частка свинцю перевищена в 164 рази

Відповідно до результатів лабораторних досліджень, масова частка свинцю в іграшці перевищує норму в 164 рази, що є небезпечно для здоров’я

В Одеській області виявили небезпечну для здоров'я продукцію. Як повідомляє пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, пластикові іграшки «Звірята малята» містять в собі завищену масову частку свинцю.

«При проведенні позапланової перевірки виявлена продукція, яка не відповідає вимогам законодавства щодо безпечності: музична іграшка «Звірята малята» (артикул PL-719-74, дата виготовлення – серпень 2019 року, країна-виробник – Китай)», – відзначає пресслужба.

Відповідно до результатів лабораторних досліджень, масова частка свинцю в іграшці перевищує норму в 164 рази, що є небезпечно для здоров’я.

Як відомо, свинець є отруйною речовиною, яка накопичується в організмі і є особливо небезпечною для дітей молодшого віку. В організмі свинець вражає мозок, печінку, кістки й нирки. Також він може накопичуватися й в зубах. Якщо речовина накопичується в кістках, згодом вона потрапляє й в кров. Під час вагітності це може згубно вплинути на плід, що розвивається.

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Нагадаємо, на Львівщині дворічна дитина проковтнула 36 магнітних кульок і ледь не загинула. Зазначається, що дев’ять кульок під дією магнітного поля утворили ланцюжок і потрапили в кишківник, ще 27 кульок утворили неправильне коло і потрапити в кишківник не могли.