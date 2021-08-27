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    В Україні виявили небезпечні іграшки: частка свинцю перевищена в 164 рази

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    Пластикові іграшки &laquo;Звірята малята&raquo; містять в собі завищену масову частку свинцю - В Україні виявили небезпечні іграшки: частка свинцю перевищена в 164 рази

    Пластикові іграшки «Звірята малята» містять в собі завищену масову частку свинцю

    Фото з відкритих джерел

    Відповідно до результатів лабораторних досліджень, масова частка свинцю в іграшці перевищує норму в 164 рази, що є небезпечно для здоров’я

    В Одеській області виявили небезпечну для здоров'я продукцію. Як повідомляє пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, пластикові іграшки «Звірята малята» містять в собі завищену масову частку свинцю.

    «При проведенні позапланової перевірки виявлена продукція, яка не відповідає вимогам законодавства щодо безпечності: музична іграшка «Звірята малята» (артикул PL-719-74, дата виготовлення – серпень 2019 року, країна-виробник – Китай)», – відзначає пресслужба.

    Відповідно до результатів лабораторних досліджень, масова частка свинцю в іграшці перевищує норму в 164 рази, що є небезпечно для здоров’я.

    Як відомо, свинець є отруйною речовиною, яка накопичується в організмі і є особливо небезпечною для дітей молодшого віку. В організмі свинець вражає мозок, печінку, кістки й нирки. Також він може накопичуватися й в зубах. Якщо речовина накопичується в кістках, згодом вона потрапляє й в кров. Під час вагітності це може згубно вплинути на плід, що розвивається.

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    Нагадаємо, на Львівщині дворічна дитина проковтнула 36 магнітних кульок і ледь не загинула. Зазначається, що дев’ять кульок під дією магнітного поля утворили ланцюжок і потрапили в кишківник, ще 27 кульок утворили неправильне коло і потрапити в кишківник не могли.

    Теги: здоров'я діти Одещина Україна
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    В Україні виявили небезпечні іграшки: частка свинцю перевищена в 164 рази