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    У Рівному перевірка виявила іграшки, які можуть викликати небезпечні хвороби

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    Батькам слід уважно обирати подарунки своїм малюкам, бо не всі забавки у магазинах &ndash; безпечні - У Рівному перевірка виявила іграшки, які можуть викликати небезпечні хвороби
    Батькам слід уважно обирати подарунки своїм малюкам, бо не всі забавки у магазинах – безпечні
    Фото: Держпродспоживслужба

    Вміст свинцю у дитячому роботі перевищений у більш ніж 140 разів за норму

    В одному з магазинів у Рівному під час планової виїзної перевірки виявили дві іграшки, які заборонені до продажу в Україні. У дитячій «неваляйці» та роботові на колесах виявили підвищений вміст свинцю, повідомила заступниця начальника головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області Оксана Немкович, пише «Суспільне».

    «Дитячі іграшку-неваляшку «Ведмедик» та іграшковий музичний робот на колесах виявили в одному з магазинів Рівного. Проте такі іграшки можуть бути й в інших закладах торгівлі міста. Якщо їх знайдуть, то вилучать і повернуть виробнику, який у Китаї, або імпортеру, який повинен слідкувати за якістю», – зазначила заступниця.

    Вона уточнила, що вміст свинцю у першій іграшці перевищував норму у понад 64 рази, а у другій – у 140 разів. За інформацією посадовиці, такі іграшки могли б викликати анемію, порушення функцій нирок та опорно-рухового апарату, головний біль і запаморочення в дітей.

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    Оксана Немкович уточнила, що іграшки заборонили до продажу, відповідальність за розповсюдження іграшок нестимуть виробник та імпортер.

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    Теги: діти Рівне
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    У Рівному перевірка виявила іграшки, які можуть викликати небезпечні хвороби