Пішов зі школи і зник. На Київщині розшукується підліток (фото)
Підліток уже неодноразово зникав та розшукувався працівниками поліції
Поліція Переяслава розшукує неповнолітнього Олега Мироненка. 14-річний хлопець пішов із місця навчання по вул. Незалежності, 1, в с. Циблі та наразі його місцезнаходження невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Зазначається, що раніше підліток неодноразово зникав та розшукувався працівниками поліції.
Прикмети дитини: на вигляд 14-15 років, зріст 146 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, обличчя овальне, очі карі.
Був одягнений: куртка синього кольору, чорні спортивні штани, кросівки чорного кольору.
«При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця телефонувати за номером спецлінії поліції 102», – просять правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що Бориспільське районне управління поліції розшукує неповнолітнього Дмитра Сидоровича. 15-річний хлопець теж уже не раз зникав та розшукувався працівниками поліції.
Нещодавно столичні правоохоронці розшукали трьох неповнолітніх – двох хлопців та дівчину, 2006 року народження, – які втекли з дому.