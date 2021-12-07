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    Пішов зі школи і зник. На Київщині розшукується підліток (фото)

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    Поліція просить допомогти розшукати дитину - Пішов зі школи і зник. На Київщині розшукується підліток (фото)
    Поліція просить допомогти розшукати дитину
    фото з відкритих джерел

    Підліток уже неодноразово зникав та розшукувався працівниками поліції

    Поліція Переяслава розшукує неповнолітнього Олега Мироненка. 14-річний хлопець пішов із місця навчання по вул. Незалежності, 1, в с. Циблі та наразі його місцезнаходження невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Зазначається, що раніше підліток неодноразово зникав та розшукувався працівниками поліції.

    Прикмети дитини: на вигляд 14-15 років, зріст 146 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, обличчя овальне, очі карі.

    Був одягнений: куртка синього кольору, чорні спортивні штани, кросівки чорного кольору.

    Розшукується Олег Мироненко
    Розшукується Олег Мироненко

    «При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця телефонувати за номером спецлінії поліції 102», – просять правоохоронці.

    Раніше повідомлялося, що Бориспільське районне управління поліції розшукує неповнолітнього Дмитра Сидоровича. 15-річний хлопець теж уже не раз зникав та розшукувався працівниками поліції.

    Нещодавно столичні правоохоронці розшукали трьох неповнолітніх – двох хлопців та дівчину, 2006 року народження, – які втекли з дому.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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    Пішов зі школи і зник. На Київщині розшукується підліток (фото)