Пішов зі школи і зник. На Київщині розшукується підліток (фото)

Підліток уже неодноразово зникав та розшукувався працівниками поліції

Поліція Переяслава розшукує неповнолітнього Олега Мироненка. 14-річний хлопець пішов із місця навчання по вул. Незалежності, 1, в с. Циблі та наразі його місцезнаходження невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Зазначається, що раніше підліток неодноразово зникав та розшукувався працівниками поліції.

Прикмети дитини: на вигляд 14-15 років, зріст 146 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, обличчя овальне, очі карі.

Був одягнений: куртка синього кольору, чорні спортивні штани, кросівки чорного кольору.

Розшукується Олег Мироненко

«При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця телефонувати за номером спецлінії поліції 102», – просять правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що Бориспільське районне управління поліції розшукує неповнолітнього Дмитра Сидоровича. 15-річний хлопець теж уже не раз зникав та розшукувався працівниками поліції.

Нещодавно столичні правоохоронці розшукали трьох неповнолітніх – двох хлопців та дівчину, 2006 року народження, – які втекли з дому.