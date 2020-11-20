В Україні ввели штрафи за неносіння маски: де й на скільки будуть штрафувати
Суми штрафів становитимуть від 170 до 250 грн
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вводить штрафи за відмову носити медичну маску або респіратор в громадських місцях. Суми штрафів становитимуть від 170 до 250 грн.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Де й на скільки будуть штрафувати
Згідно з документом громадян без захисних масок або респіраторів на обличчі будуть штрафувати на 170-255 гривень в громадських місцях, зокрема в транспорті.
Штрафи будуть виписувати одразу на місці – наприклад, в кафе або транспорті. Раніше протоколи передавали до суду, а потім тільки вирішували, чи накладати штраф.
Тому за цією системою були покарані тільки 4% порушників.
Хто буде штрафувати
Штрафувати громадян будуть не тільки правоохоронці, а й працівники епідемічного контролю, а також представники органів місцевого самоврядування.
Рішення про накладення штрафу можна буде оскаржити протягом 10 днів.
Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що оскаржити штраф за неносіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях, буде дорожче, ніж оплатити його.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. Тоді за законопроєкт проголосували 262 народні депутати з 225 необхідних.