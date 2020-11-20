В Україні ввели штрафи за неносіння маски: де й на скільки будуть штрафувати

В Україні ввели штрафи за неносіння маски

Суми штрафів становитимуть від 170 до 250 грн

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вводить штрафи за відмову носити медичну маску або респіратор в громадських місцях. Суми штрафів становитимуть від 170 до 250 грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Де й на скільки будуть штрафувати

Згідно з документом громадян без захисних масок або респіраторів на обличчі будуть штрафувати на 170-255 гривень в громадських місцях, зокрема в транспорті.

Штрафи будуть виписувати одразу на місці – наприклад, в кафе або транспорті. Раніше протоколи передавали до суду, а потім тільки вирішували, чи накладати штраф.

Тому за цією системою були покарані тільки 4% порушників.

Хто буде штрафувати

Штрафувати громадян будуть не тільки правоохоронці, а й працівники епідемічного контролю, а також представники органів місцевого самоврядування.

Рішення про накладення штрафу можна буде оскаржити протягом 10 днів.

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що оскаржити штраф за неносіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях, буде дорожче, ніж оплатити його.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. Тоді за законопроєкт проголосували 262 народні депутати з 225 необхідних.

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