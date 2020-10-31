У ЗСУ на коронавірус хворіють понад 1,6 тисячі військовослужбовців

За минулу добу у ЗСУ зареєстровано 159 нових випадків захворювання на коронавірус

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, у ЗСУ станом на 31 жовтня на Covid-19 хворіють 1 639 людей. За час пандемії одужали 4096 осіб.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 455 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 78 осіб», – заявили у Міноборони.

У відомстві додали, що в армії зафіксований 16-й летальний випадок, спричинений Covid-19.

31 жовтня в Україні зафіксований новий коронавірусний рекорд, за добу Covid-19 було виявлено у 8752 людей, це на 440 осіб більше, ніж у попередній день. За добу одужали 3902 людини, 155 пацієнтів померли від ускладнень.

За минулу добу, 30 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 781 людини, що на 40 осіб більше, ніж за попередню добу. Це найвища добова кількість нових хворих у столиці від початку епідемії.

Від початку пандемії станом на ранок 31 жовтня в Україні коронавірус був підтверджений у 387481 пацієнта, одужали 158928 осіб, померли – 7196.