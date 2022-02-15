В Україну їдуть інструктори, які навчатимуть бійців користуватись «Стінгерами»

Військовослужбовці, яких направили в Україну, багато років служили в батальйонних підрозділах ППО, оснащених «Стінгерами»

Литовські військові навчатимуть своїх колег в Україні «у найближчі кілька тижнів»

Литва направила в Україну військових інструкторів. Вони навчатимуть українських військових використовувати ракетні системи Stinger («Стінгер»), повідомляє LRT.

У заяві Збройних сил Литви йдеться, що група солдатів з батальйону протиповітряної оборони країни навчатиме своїх колег в Україні «у найближчі кілька тижнів».

«Ми повністю підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну. Зброя і техніка – ніщо без знань і навичок їх експлуатації, тому ми поділимося нашими знаннями і досвідом разом з переданими системами ППО малої дальності «Стінгера», – заявив керівник оборонного відомства Литви Вальдемарас Рупшис.

За словами представників армії, військовослужбовці, яких направили в Україну, багато років служили в батальйонних підрозділах ППО, оснащених «Стінгерами». Вони й передадуть українцям досвід, накопичений литовськими збройними силами за роки використання цих систем.

Литовські війська також беруть участь у навчальній місії в Україні, де вони готуватимуть українських військових інструкторів разом з військовослужбовцями з інших країн.

Як відомо, минулими вихідними Литва поставила Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Поставки Києву озброєння Вільнюс розпочав невдовзі після того, як на Сході України спалахнули бойові дії.

У 2015-2016 роках Литва передала українській армії кулемети, амуніцію та 150 т спорядження. У 2017 році Литва вирішила надати Україні понад 7 тис. автоматів Калашникова і близько 2 млн патронів.

Раніше Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги, Javelin та гранат (відео).

Також до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

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