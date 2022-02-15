В Україну їдуть інструктори, які навчатимуть бійців користуватись «Стінгерами»
Литовські військові навчатимуть своїх колег в Україні «у найближчі кілька тижнів»
Литва направила в Україну військових інструкторів. Вони навчатимуть українських військових використовувати ракетні системи Stinger («Стінгер»), повідомляє LRT.
У заяві Збройних сил Литви йдеться, що група солдатів з батальйону протиповітряної оборони країни навчатиме своїх колег в Україні «у найближчі кілька тижнів».
«Ми повністю підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну. Зброя і техніка – ніщо без знань і навичок їх експлуатації, тому ми поділимося нашими знаннями і досвідом разом з переданими системами ППО малої дальності «Стінгера», – заявив керівник оборонного відомства Литви Вальдемарас Рупшис.
За словами представників армії, військовослужбовці, яких направили в Україну, багато років служили в батальйонних підрозділах ППО, оснащених «Стінгерами». Вони й передадуть українцям досвід, накопичений литовськими збройними силами за роки використання цих систем.
Литовські війська також беруть участь у навчальній місії в Україні, де вони готуватимуть українських військових інструкторів разом з військовослужбовцями з інших країн.
Як відомо, минулими вихідними Литва поставила Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
Поставки Києву озброєння Вільнюс розпочав невдовзі після того, як на Сході України спалахнули бойові дії.
У 2015-2016 роках Литва передала українській армії кулемети, амуніцію та 150 т спорядження. У 2017 році Литва вирішила надати Україні понад 7 тис. автоматів Калашникова і близько 2 млн патронів.
Раніше Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги, Javelin та гранат (відео).
Також до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.