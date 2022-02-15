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    Події в Україні

    В Україну їдуть інструктори, які навчатимуть бійців користуватись «Стінгерами»

    Військовослужбовці, яких направили в Україну, багато років служили в батальйонних підрозділах ППО, оснащених &laquo;Стінгерами&raquo; - В Україну їдуть інструктори, які навчатимуть бійців користуватись «Стінгерами»
    Військовослужбовці, яких направили в Україну, багато років служили в батальйонних підрозділах ППО, оснащених «Стінгерами»
    фото: ЕРА

    Литовські військові навчатимуть своїх колег в Україні «у найближчі кілька тижнів»

    Литва направила в Україну військових інструкторів. Вони навчатимуть українських військових використовувати ракетні системи Stinger («Стінгер»), повідомляє LRT.

    У заяві Збройних сил Литви йдеться, що група солдатів з батальйону протиповітряної оборони країни навчатиме своїх колег в Україні «у найближчі кілька тижнів».

    «Ми повністю підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну. Зброя і техніка – ніщо без знань і навичок їх експлуатації, тому ми поділимося нашими знаннями і досвідом разом з переданими системами ППО малої дальності «Стінгера», – заявив керівник оборонного відомства Литви Вальдемарас Рупшис.

    За словами представників армії, військовослужбовці, яких направили в Україну, багато років служили в батальйонних підрозділах ППО, оснащених «Стінгерами». Вони й передадуть українцям досвід, накопичений литовськими збройними силами за роки використання цих систем.

    Литовські війська також беруть участь у навчальній місії в Україні, де вони готуватимуть українських військових інструкторів разом з військовослужбовцями з інших країн.

    Як відомо, минулими вихідними Литва поставила Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

    Поставки Києву озброєння Вільнюс розпочав невдовзі після того, як на Сході України спалахнули бойові дії.

    У 2015-2016 роках Литва передала українській армії кулемети, амуніцію та 150 т спорядження. У 2017 році Литва вирішила надати Україні понад 7 тис. автоматів Калашникова і близько 2 млн патронів.

    Раніше Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги, Javelin та гранат (відео).

    Також до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі ЗСУ зброя війна українці військові Литва озброєння
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    В Україну їдуть інструктори, які навчатимуть бійців користуватись «Стінгерами»