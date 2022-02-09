До Києва прибув літак з британською зброєю

Яка саме військова допомога прибула цим рейсом, наразі невідомо

Британія у січні відправила в Україну 30 військових і 2000 одиниць протитанкової зброї

До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії, повідомляє агентство Reuters.

На місці можна бачити українських військових, з їхніх коментарів випливає, що поставка призначена для загонів територіальної оборони.

Офіційного повідомлення з боку української чи британської сторони наразі не оприлюднили, проте 7 лютого міністр оборони Олексій Резніков мав розмову з британським колегою Беном Воллесом і за її підсумками зазначив, що літак з військовою допомогою очікується «скоро».

LIVE: Ukraine receives consignment of weapons from UK https://t.co/5JuAJ4RE8t — Reuters (@Reuters) February 9, 2022

Яка саме військова допомога прибула цим рейсом, наразі невідомо.

Discussed with my colleague&good friend of @BWallaceMP the current security situation in the region&exchanged views on possible scenarios.I’m grateful to our partners for the support,including the help they sending.BTW,we expect to receive the cargo from UK’s friends soon pic.twitter.com/cdpxqz6SFZ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2022

Британія в кінці січня вже відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

Раніше стало відомо, що Великобританія вдвічі збільшує чисельність військ в Естонії у складі НАТО.

Нагадаємо, на Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему Nlaw, яка вже є на озброєнні Збройних сил.

Як відомо, 25 січня у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.