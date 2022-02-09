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    До Києва прибув літак з британською зброєю

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    Яка саме військова допомога прибула цим рейсом, наразі невідомо - До Києва прибув літак з британською зброєю
    Яка саме військова допомога прибула цим рейсом, наразі невідомо
    скріншот з відео

    Британія у січні відправила в Україну 30 військових і 2000 одиниць протитанкової зброї

    До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії, повідомляє агентство Reuters.

    На місці можна бачити українських військових, з їхніх коментарів випливає, що поставка призначена для загонів територіальної оборони.

    Офіційного повідомлення з боку української чи британської сторони наразі не оприлюднили, проте 7 лютого міністр оборони Олексій Резніков мав розмову з британським колегою Беном Воллесом і за її підсумками зазначив, що літак з військовою допомогою очікується «скоро».

    Яка саме військова допомога прибула цим рейсом, наразі невідомо.

    Британія в кінці січня вже відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

    Раніше стало відомо, що Великобританія вдвічі збільшує чисельність військ в Естонії у складі НАТО.

    Нагадаємо, на Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему Nlaw, яка вже є на озброєнні Збройних сил.

    Як відомо, 25 січня у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

    Теги: НАТО зброя літак військові Велика Британія Олексій Резніков озброєння
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    До Києва прибув літак з британською зброєю