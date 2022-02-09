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    Події в Україні

    Міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії

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    До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії - Міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії
    До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії
    фото: Олексій Резніков / Twitter

    Британія передала Україні товари військового призначення і спорядження

    Літак із військовою допомогою для України від Великої Британії, який прибув вдень 9 лютого, привіз спорядження для загонів територіальної оборони. Про це повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

    За його словами, це «товари військового призначення і спорядження», серед іншого – бронежилети й шоломи.

    «Дякуємо партнерам за непохитну політичну і дипломатичну підтримку та військову допомогу», – додав Резніков.

    Український та британський військові з переданим спорядженням, фото: Олексій Резніков / Twitter

    Український та британський військові з переданим спорядженням, фото: Олексій Резніков / Twitter

    Раніше сьогодні стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. 7 лютого міністр оборони Олексій Резніков мав розмову з британським колегою Беном Воллесом і за її підсумками зазначив, що літак з військовою допомогою очікується «скоро».

    Британія в кінці січня вже відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

    Раніше стало відомо, що Велика Британія вдвічі збільшує чисельність військ в Естонії у складі НАТО.

    Нагадаємо, на Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему Nlaw, яка вже є на озброєнні Збройних сил.

    Як відомо, 25 січня у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

    Теги: міністр зброя літак військові Велика Британія Олексій Резніков озброєння
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    Міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії