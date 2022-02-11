Javelin та гранати. Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги (відео)

До міжнародного аеропорту Бориспіль прибула 15-а партія військової допомоги від США

До Києва прибули два літаки з військовою допомогою від США. Зокрема, Україна отримала нові «Джавеліни». Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Вага військової допомоги, доставлена сьогодні, становить близько 130 тонн.

«Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві. «Джавеліни», бойові постріли для гранатомета та інше оборонне спорядження для Збройних сил України. Всього на сьогодні ми отримали 15 птахів з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тонн», – повідомив Резніков.

Раніше стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

5 лютого у Київ прибув восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим.

Нагадаємо, 3 лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Ще США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.