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    Javelin та гранати. Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги (відео)

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    Україна отримала від США нові партії військової допомоги з&nbsp;Javelin - Javelin та гранати. Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги (відео)
    Україна отримала від США нові партії військової допомоги з Javelin
    фото:@oleksiireznikov / Twitter

    До міжнародного аеропорту Бориспіль прибула 15-а партія військової допомоги від США

    До Києва прибули два літаки з військовою допомогою від США. Зокрема, Україна отримала нові «Джавеліни». Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

    Вага військової допомоги, доставлена сьогодні, становить близько 130 тонн.

    «Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві. «Джавеліни», бойові постріли для гранатомета та інше оборонне спорядження для Збройних сил України. Всього на сьогодні ми отримали 15 птахів з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тонн», – повідомив Резніков.

    Раніше стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

    Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

    5 лютого у Київ прибув восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим.

    Нагадаємо, 3 лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

    Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

    Ще США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

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    Теги: США літак Олексій Резніков озброєння
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    Javelin та гранати. Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги (відео)