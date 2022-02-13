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    Литва поставила Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger (відео)

    Військові допомога від Литви прибула в Україну - Литва поставила Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger (відео)
    Військові допомога від Литви прибула в Україну
    фото: пресслужба Міноборони

    Литва надала озброєння у межах розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення

    В Україну прибула партія зенітно-ракетних комплексів Stinger від Литви. Постачання пройшло в рамках розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення. Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

    Глава Міноборони подякував уряду Литви за постачання зенітних комплексів Stinger. Він підкреслив, що відносини Києва і Вільнюса дуже близькі і тривають вже багато століть.

    «Ціную нашу багатовікову дружбу і міцну підтримку один одного», – додав Резніков.

    Нагадаємо, що у грудні 2021 року Литва передала Україні першу частину військової допомоги – партію бронежилетів та балістичних поясів.

    Поставки Києву озброєння Вільнюс розпочав невдовзі після того, як на Сході України спалахнули бойові дії.

    У 2015-2016 роках Литва передала українській армії кулемети, амуніцію та 150 т спорядження. У 2017 році Литва вирішила надати Україні понад 7 тис. автоматів Калашникова і близько 2 млн патронів.

    Раніше Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги, Javelin та гранат (відео).

    Також стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

    Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

    5 лютого у Київ прибув восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим.

    Нагадаємо, 3 лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

    Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

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    Теги: Київ Міноборони літак Литва Олексій Резніков озброєння
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    Литва поставила Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger (відео)