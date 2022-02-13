Литва поставила Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger (відео)

Військові допомога від Литви прибула в Україну

Литва надала озброєння у межах розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення

В Україну прибула партія зенітно-ракетних комплексів Stinger від Литви. Постачання пройшло в рамках розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення. Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

Глава Міноборони подякував уряду Литви за постачання зенітних комплексів Stinger. Він підкреслив, що відносини Києва і Вільнюса дуже близькі і тривають вже багато століть.

«Ціную нашу багатовікову дружбу і міцну підтримку один одного», – додав Резніков.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року Литва передала Україні першу частину військової допомоги – партію бронежилетів та балістичних поясів.

Поставки Києву озброєння Вільнюс розпочав невдовзі після того, як на Сході України спалахнули бойові дії.

У 2015-2016 роках Литва передала українській армії кулемети, амуніцію та 150 т спорядження. У 2017 році Литва вирішила надати Україні понад 7 тис. автоматів Калашникова і близько 2 млн патронів.

Раніше Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги, Javelin та гранат (відео).

Також стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

5 лютого у Київ прибув восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим.

Нагадаємо, 3 лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.