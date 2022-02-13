В Україну не пустили білоруського журналіста (фото)

Микита Мелкозеров заявив, що йому відмовили у в'їзді до України

Білоруський журналіст та автор Youtube-каналу «Життя-малина» Микита Мелкозеров заявив, що йому відмовили у в'їзді до України, куди він летів у справах. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Найкращі шість годин в Україні», – підписав Мелкозеров фото відмови у в'їзді.

Журналіст розповів виданню «Наша Ніва», що планував зняти в Україні два випуски для свого каналу, однак в аеропорту «Бориспіль» його протримали шість годин і врешті-решт відмовили у в'їзді.

«Я розумів, що кордон у мене буде з приколами. Вчора наша колега Саша Квіткевич (білоруська журналістка, – ред.) також довго проходила кордон. Але вона говорила, що це зайняло у неї дві години. Сподівався, що буде те саме, взяв собі їжі та води. Перші три години я тримався дуже добре, мені здається. А потім, безперечно, втомився», – розповів білорус.

За словами блогера, в ухвалі вказано, що йому відмовили у в'їзді до України через відсутність «достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження, або транзиту до третьої держави». Мелкозеров додав, що разом з ним у літаку летіли п’ятеро білорусів, усіх їх також не пустили.

«Мені відмовили останньому», – зауважив блогер.

За даними видання, що поки білоруський журналіст чекав на рішення українських прикордонників, він пропустив літак до Варшави, який міг би відвезти його назад коштом авіакомпанії.

«Другий літак у мене буде лише завтра. Але я купив квиток і зараз полечу до Кракова. Хотів до Києва, а вийшло у Краків. В аеропорту я провів у підсумку 10 годин», – розповів він.

Раніше ЗМІ повідомили, що Держприкордонслужба почала посилено перевіряти громадян Білорусі та Росії, які хочуть в'їхати до України через загрозу повномасштабного вторгнення російської армії.

У Державній прикордонній службі спростували чутки, що в Україну перестали пускати громадян Росії. Про це розповів прессекретар ДПСУ Андрій Демченко.

«Не варто керуватися чутками. Є українське законодавство, яке регламентує перетин державного кордону і прикордонники його чітко дотримуються», – відповів на це Демченко.

Водночас він зазначив, що щодня десятки іноземців отримують відмову на в’їзд в Україну з різних причин, чи то через відсутність необхідних документів, заборон для окремих осіб, чи нездатність підтвердити мету візиту.