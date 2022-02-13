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    Росіян перестали пускати в Україну: прикордонники відповіли на чутки

    Щодня десятки іноземців отримують відмову на в&rsquo;їзд в Україну з різних причин - Росіян перестали пускати в Україну: прикордонники відповіли на чутки
    Щодня десятки іноземців отримують відмову на в’їзд в Україну з різних причин
    фото з відкритих джерел

    У ДПСУ закликають не вірити чуткам

    У Державній прикордонній службі спростували чутки, що в Україну перестали пускати громадян Росії. Про це розповів прессекретар ДПСУ Андрій Демченко.

    Чутки про заборону на в’їзд для громадян РФ з’явилися у мережі увечері 12 лютого. Згідно з ними, в Україну нібито можуть потрапити лише ті росіяни, які мають довідку про смерть родичів.

    «Не варто керуватися чутками. Є українське законодавство, яке регламентує перетин державного кордону і прикордонники його чітко дотримуються», – відповів на це Демченко.

    Водночас він зазначив, що щодня десятки іноземців отримують відмову на в’їзд в Україну з різних причин, чи то через відсутність необхідних документів, заборон для окремих осіб, чи нездатність підтвердити мету візиту.

    У ДПСУ кажуть, що серед цих людей є і громадяни Росії, яким, як і решті, необхідно виконувати умови для в’їзду, перш ніж потрапити в Україну.

    Раніше ЗМІ повідомили, що Держприкордонслужба почала посилено перевіряти громадян Білорусі та Росії, які хочуть в'їхати до України через загрозу повномасштабного вторгнення російської армії.

    Нагадаємо, посольство Канади в України тимчасово переїжджає з Києва до Львова.

    До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

    Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

    Теги: прикордонники ЗМІ Держприкордонслужба Андрій Демченко прессекретар
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    Росіян перестали пускати в Україну: прикордонники відповіли на чутки