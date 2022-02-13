Росіян перестали пускати в Україну: прикордонники відповіли на чутки

Щодня десятки іноземців отримують відмову на в’їзд в Україну з різних причин

У ДПСУ закликають не вірити чуткам

У Державній прикордонній службі спростували чутки, що в Україну перестали пускати громадян Росії. Про це розповів прессекретар ДПСУ Андрій Демченко.

Чутки про заборону на в’їзд для громадян РФ з’явилися у мережі увечері 12 лютого. Згідно з ними, в Україну нібито можуть потрапити лише ті росіяни, які мають довідку про смерть родичів.

«Не варто керуватися чутками. Є українське законодавство, яке регламентує перетин державного кордону і прикордонники його чітко дотримуються», – відповів на це Демченко.

Водночас він зазначив, що щодня десятки іноземців отримують відмову на в’їзд в Україну з різних причин, чи то через відсутність необхідних документів, заборон для окремих осіб, чи нездатність підтвердити мету візиту.

У ДПСУ кажуть, що серед цих людей є і громадяни Росії, яким, як і решті, необхідно виконувати умови для в’їзду, перш ніж потрапити в Україну.

Раніше ЗМІ повідомили, що Держприкордонслужба почала посилено перевіряти громадян Білорусі та Росії, які хочуть в'їхати до України через загрозу повномасштабного вторгнення російської армії.

Нагадаємо, посольство Канади в України тимчасово переїжджає з Києва до Львова.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.