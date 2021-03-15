У вівторок вранці Київ огорне туман – Укргідрометцентр
Киян попереджають про зниження видимості на дорогах
Наприкінці доби понеділка, 15 березня, а також вночі та вранці 16 березня у Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.
Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
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знизити швидкість руху;
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при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
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тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
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при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
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уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомлялось раніше, у вівторок,16 березня, західна та південна частини України перебуватимуть під впливом циклону Marius. Циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади – переважно дощ, у західних областях із мокрим снігом.