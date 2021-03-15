У вівторок вранці Київ огорне туман – Укргідрометцентр

Водіям нагадують про необхідність дотримуватися певних правил під час їзди в тумані

Киян попереджають про зниження видимості на дорогах

Наприкінці доби понеділка, 15 березня, а також вночі та вранці 16 березня у Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомлялось раніше, у вівторок,16 березня, західна та південна частини України перебуватимуть під впливом циклону Marius. Циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади – переважно дощ, у західних областях із мокрим снігом.