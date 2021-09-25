Експродюсерка Лободи пояснила причину розірвання контракту зі співачкою

Крапівіна заявила, що розірвала контракт з Лободою через втрату інтересу до продюсування

Експродюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна пояснила розірвання контракту зі співачкою тим, що їй стало нецікаво продюсувати. Про це пише Starhit.

«Я оголосила, що закінчую з Лободою і йду, тому що Світлана була моїм єдиним артистом протягом багатьох років. Але піти зовсім я не можу. Мені просто більше не цікаво продюсувати, тому що це займає 99% твого часу. Я так жити більше не готова. Хочу займатися менеджментом артиста і давати дорогу молодим», – сказала Крапівіна в ефірі програми« Кіно в деталях »на телеканалі СТС.

Вона підкреслила, що незабаром створить музичний лейбл і буде допомагати музикантам-початківцям. А також займатися кіно – незважаючи на те, що останні її фільми погано зустріли і критики, і глядачі.

Відзначимо, що Крапівіна пішла від Лободи на тлі скандалу з Філіпом Кіркоровим. Продюсерка образила артиста і його друга, співака Даву, які разом з'явилися на премії МУЗ-ТВ. Нателла назвала шоу «паноптикум» і сказала, що таких в давнину спалювали на багатті. Світлана дистанціювалася від конфлікту, а пізніше помирилася з поп-королем на премії «Нова хвиля».

Як відомо, українські співачки Світлана Лобода, Maruv (Анна Корсун), Soyana (Яна Соломко), а також співак Макс Барських виступили на великому концерті в Санкт-Петебурзі Big Love Show.

Нагадаємо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема, в Києві відбувся концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім – Артур Пірожков).

Додамо, що відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну.

Також нещодавно скандальна співачка Ані Лорак прилетіла в Україну та прогулялася вулицями Києва.

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