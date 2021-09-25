У Києві жорстко покарали водія маршрутки, який побив підлітка-пільговика

Водій відмовився везти хлопця з багатодітної сім’ї

У Києві водія маршрутки 200К, який побив 17-річного хлопця, що хотів проїхати за посвідченням, звільнили. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».

Так, на зупинці «вул. Корсунська» до маршрутки 200К зайшов хлопець і пред’явив водієві посвідчення багатодітної сім’ї, проте той відмовився везти хлопця, пояснивши це тим, що на проїзд в маршрутних таксі пільга не поширюється. Юнак послав водія, після чого водій напав на хлопця.

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З’ясувалось, що водія звати Трофімчук Олексій Олексійович.

Крім того, Київська міська державна адміністрація планує здійснити перевізнику ТОВ «Автосервіс» позапланову перевірку для виявлення подібних випадків.

Нагадаємо, у Києві водій маршрутного таксі побив і викинув пасажирку з салону мікроавтобуса.

До слова, 23 вересня у Дніпрі водій маршрутки №82 відмовився перевозити за пільговим квитком жінку з інвалідністю та виштовхнув її з салону.

Як повідомлялося, 1 вересня у Києві таксист на Chevrolet мчав по трамвайних коліях і збив школяра на пішохідному переході. З місця події він втік.