Вандали пошкодили нові крісла у столичній Опереті: театр шукає свідків

Крісла пошкодили під час показу нового мюзиклу «Доріан Грей»

Під час прем’єри мюзиклу «Доріан Грей» в Київському національному академічному театрі оперети вандали пошкодили крісла. Про це повідомив художній керівник столичного театру оперети – Народний артист України Богдан Струтинський.

«Я ставлю питання, а яким це треба бути моральним деградантом щоб таке зробити? Що в голові, в душі у так званої «людини» відбувається щоб таке вдіяти, щоб так знищувати красу?? Ось що вирізняє нашого глядача від європейського.. Ми обов’язково взнаємо хто це зробив і з якою метою, і заставимо відповісти.. саме зараз іде аналіз і перегляд всіх камер відеоспостереження. А зараз, я звертаюся до всіх глядачів – поважайте себе, поважайте працю людей!! Нам дуже неприємно і прикро що таке може відбуватися в наш час, у 21-му столітті.. P.S. Всім хто володіє хоч якоюсь інформацією, просимо нам (адміністрації театру) повідомити щоб пошвидше знайти шкідника…», - написав Струтинський.

Він також опублікував фотографії пошкоджених крісел.

Фото: Струтинський

Фото: Струтинський

Зазначимо, що вчора в театрі ставили прем'єрний мюзикл «Доріан Грей».

Нагадаємо, Київський національний академічний театр оперети під час пандемії провів реконструкцію головної зали, в ході якої замінили аварійні конструкції лож та балконів, зробили нову систему вентиляції, нове освітлення для фронтального світла сцени, виконали протипожежні роботи, встелили нову підлогу. Крім того, залу оздобили ліпниною та розписом.

Майстри-реставратори перетворили простір старовинного театру на вулиці Великій Васильківській на справжній європейський палац мистецтв. Велику глядацька залу вже попередньо образно називали «наш київський театральний Версаль».

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