В Умані п'яний чоловік на BMW врізався в автобус
Водій BMW посварився з водієм автобусу та пасажирами
Вранці 25 травня в Умані, на площі Перемоги, відбувся конфлітк за участю водія BMW, міського автобуса та пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Уманське районне управління поліції.
Як повідомляється, водій легковика, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, припаркував автомобіль прямо на тротуарі та заблокував рух громадського транспорту. Це спричинило словесну суперечку між ним, пасажирами та водієм автобуса, яка завершилась ДТП – водій BMW зіткнувся з автобусом.
Поліцейські оперативно прибули на місце події, забезпечили порядок і зафіксували всі обставини. На 31-річного кермувальника складено низку адміністративних матеріалів за порушення кількох статей КУпАП, зокрема:
- ч. 1 ст. 130 (керування в стані сп’яніння);
- ст. 124 (вчинення ДТП);
- ст. 122-4 (створення аварійної ситуації);
- ч. 1 ст. 126 (керування без документів);
- ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР).
Алкотестер показав 1,36 проміле алкоголю в організмі водія. Крім того, 33-річного пасажира BMW притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП).
Також після оформлення всіх необхідних протоколів обох чоловіків передано представникам територіального центру комплектування.
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Зазначається, що автомобіль рухався по вулиці Марійська, коли водійка пішла на обгін, не впоралась з керуванням та автомобіль врізався в дерево. Зазначається, що рятувальники деблокували жінку.
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