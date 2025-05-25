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В Умані п'яний чоловік на BMW врізався в автобус

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Умані п'яний чоловік на BMW врізався в автобус
Водій BMW створив конфлікту ситуацію та спровокував ДТП
фото: Національна поліція

Водій BMW посварився з водієм автобусу та пасажирами

Вранці 25 травня в Умані, на площі Перемоги, відбувся конфлітк за участю водія BMW, міського автобуса та пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Уманське районне управління поліції.

Як повідомляється, водій легковика, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, припаркував автомобіль прямо на тротуарі та заблокував рух громадського транспорту. Це спричинило словесну суперечку між ним, пасажирами та водієм автобуса, яка завершилась ДТП – водій BMW зіткнувся з автобусом.

Поліцейські оперативно прибули на місце події, забезпечили порядок і зафіксували всі обставини. На 31-річного кермувальника складено низку адміністративних матеріалів за порушення кількох статей КУпАП, зокрема:

  • ч. 1 ст. 130 (керування в стані сп’яніння);
  • ст. 124 (вчинення ДТП);
  • ст. 122-4 (створення аварійної ситуації);
  • ч. 1 ст. 126 (керування без документів);
  • ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР).

Алкотестер показав 1,36 проміле алкоголю в організмі водія. Крім того, 33-річного пасажира BMW притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП).

Також після оформлення всіх необхідних протоколів обох чоловіків передано представникам територіального центру комплектування.

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Публикация от Про Все | Новини Черкас (@provce.ck)

Раніше ми писали, що у Кривому Розі сталась дорожньо-транспортна пригода, постраждала сім'я. Чоловік з дружиною та їхня 8-річна донька отримали травми. Про це повідомляє місцеве медіа «Свої. Кривий Ріг».

Зазначається, що автомобіль рухався по вулиці Марійська, коли водійка пішла на обгін, не впоралась з керуванням та автомобіль врізався в дерево. Зазначається, що рятувальники деблокували жінку.

Теги: ДТП водій автомобіль Умань автобус

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