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Уряд спростив реєстрацію автівок, ввезених як гуманітарна допомога

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Уряд спростив реєстрацію автівок, ввезених як гуманітарна допомога
Раніше Кабінет міністрів припинив функціонування системи «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі
фото з відкритих джерел

Окремо визначено перелік документів, які потрібно надати до сервісного центру МВС для держреєстрації чи тимчасового держобліку авто

Кабмін врегулював питання держреєстрації автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

«Врегульовано питання державного обліку та державної реєстрації транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою до набрання чинності Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою», – ідеться у дописі.

Також Мельничук зазначив, що окремо визначено умови, за яких допускається держреєстрація авто, ввезених в України до набрання чинності «Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою». А також – перелік документів, які потрібно надати до сервісного центру МВС для держреєстрації чи тимчасового держобліку авто, у тому числі тих, які призначені для військових.

До слова, Кабінет міністрів припинив функціонування системи «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Для виїзду за кордон потрібні інші підстави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.

Як зазначили в пресслужбі відомства, Кабмін 25 лютого було схвалив зміни до постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі «Шлях».

Також сервісні центри МВС Києва інформують, що врегульовано порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарну допомогу. Також 9 вересня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 895, що полегшить процедуру передачі техніки на потреби фронту. Про це повідомляє Київська міська рада.

До слова, у Києві судитимуть двох працівників благодійної організації за продаж автомобілів, ввезених з-за кордону як гуманітарна допомога для військових. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Теги: гуманітарна допомога автомобіль

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