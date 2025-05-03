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У Техасі перекинулася вантажівка, що перевозила вісім мільйонів монет

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Техасі перекинулася вантажівка, що перевозила вісім мільйонів монет
18-колісний тягач перевозив понад 36 тонн десятицентових монет
фото: New York Times

Аварія спричинила суттєві незручності – через розсипані монети шосе виявилося заблокованим на 14 годин

В американському місті Алворд, що в Техасі, сталася незвичайна подія. Вантажівка, що перевозила вісім мільйонів десятицентових монет для Монетного двору США, потрапила в аварію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Times.

Інцидент стався о 5:15 ранку 29 квітня поруч із містом Алворд. Там перекинувся 18-колісний тягач, що перевозив понад 36 тонн десятицентових монет, перетворивши проїжджу частину на справжнє «металеве море».

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Аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням на повороті, перевищив швидкість і з'їхав з дороги. На щастя, минулося без жертв. Але водій і пасажир дістали незначні травми.

Аварія спричинила суттєві незручності – через розсипані монети шосе виявилося заблокованим на 14 годин. Бригади використовували вакуумні машини, які зазвичай застосовують для очищення стічних вод, щоб зібрати дріб’язок.

За словами місцевих жителів, містом цього дня ходили чутки, що нібито розсипалося вісім мільйонів доларів, хоча реальна сума становила близько $800 тисяч. Попри цікавий «скарб», натовпу мисливців за монетами не було.

Нагадаємо, 29 квітня, близько 3:00 ночі на автомагістралі S2 у Варшаві, поблизу з’їзду на трасу S7 в районі Урсинув, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, в якому перебували 26 пасажирів. 

За попередніми даними, водій автобуса з невстановлених причин не впорався з керуванням на повороті, внаслідок чого транспортний засіб врізався в захисну огорожу, перекинувся на бік і зіткнувся з ліхтарним стовпом. У салоні перебували громадяни України, Білорусі, Іспанії.

До слова, 1 травня у центрі Копенгагена автомобіль в’їхав у натовп. Постраждали щонайменше 12 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DR.

Інцидент стався на мосту королеви Луїзи, де неподалік розташовані кафе та торгові заклади. Унаслідок ДТП травмованих доправили до лікарні, один з них перебуває у критичному стані.

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Теги: дороги машини водій ДТП США

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