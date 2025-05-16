Зарядити електромобіль стало дорожче: як змінилися ціни

У порівнянні з квітнем ціна за кіловат-годину у більшості операторів зросла – від 50 коп. до 1 грн

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували дані з мобільних застосунків найбільших операторів мереж електрозарядних станцій в Україні. Згідно з їхнім дослідженням, у більшості компаній вартість кіловат-години зросла порівняно з минулим місяцем. Подорожчання склало від 50 копійок до 1 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу організації.

Згідно з даними, середня ціна кіловат-години через АС-порт (зарядний порт змінного струму) складає 15,15 грн (+0,26 грн), а через DC порт (порт для швидкої зарядки електромобілів, який використовує постійний струм) – 17,82 грн (+0,42 грн).

Ціни на електроенергію для електромобілів станом на травень інфографіка: Інститут досліджень авторинку

Близько 40% українського парку електромобілів мають акумулятори ємністю понад 50 кВт-год. Якщо заряджати електромобіль на електрозарядних станціях при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, то така дистанція обійдеться в середньому у 370 грн. Це на 10 грн більше у порівнянні з квітнем.

«Найменш витратний варіант не надто габаритного легковика з двигуном внутрішнього згоряння, обладнаного газобалонним обладнанням, витратить (при 12 л/100 км пропан-бунатової суміші) 430 грн. Бензиновий легковик при 10 л/100 км витратить 550 грн на цю ж дистанцію», – йдеться в публікації.

За спостереженнями фахівців, вищі тарифи частіше на придорожніх електрозарядних станціях, особливо якщо вони швидкісні (80…100 кВт та більше). Менші тарифи на станціях, які розміщені на паркінгах різних бізнесів – готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

Нагадаємо, Європейський Союз і Китай домовилися розглянути можливість запровадження мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва. Такий механізм може стати альтернативою митам, які ЄС ввів торік.

Як відомо, з 1 травня 2025 року в Україні набув чинності закон, що зобов'язує використовувати рідке біопаливо в автомобільних бензинах. Тобто до всього бензину, який реалізується на АЗС, додаватимуть спирт.

До слова, Норвегія може стати першою країною у світі, де нові автомобілі, що працюють на бензиновому та дизельному паливі, будуть повністю витіснені з ринку.