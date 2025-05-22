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Маск анонсував появу перших роботаксі у Техасі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Маск анонсував появу перших роботаксі у Техасі
Роботаксі стануть реальністю у штаті Техас
фото із відкритих джерел

Маск вважає, що після міста Остін роботаксі їздитимуть в Лос-Анджелесі та Сан-Франциско

Повністю безпілотні таксі з'являться на вулицях міста Остіна в штаті Техас вже у червні. Про це заявив голова компанії Tesla Ілон Маск. Про це пише «Главком» із посиланням на CNBC.

За його словами, спочатку буде запущено лише 10 таксі і у разі успіху автопарк розшириться до тисяч автомобілів. «Для нас розумно почати з невеликої кількості, переконатися, що все йде добре, а потім масштабувати проєкт», – сказав Маск в інтерв'ю телеканалу CNBC, додавши, що після дебюту в Остіні роботакс планується запустити в Лос-Анджелесі та Сан-Франциско в штаті Каліфорнія.

Він зазначив, що компанія обмежить зону, де зможуть їздити безпілотні автомобілі. Проте співробітники Tesla віддалено контролюватимуть машинами. «Ми дуже уважно стежитимемо за тим, що роблять автомобілі, і в міру зростання довіри цього буде потрібно все менше», – підкреслив підприємець. За його словами, безпілотні технології Tesla насамперед ґрунтуються на системі камер та комп'ютерного зору, штучному інтелекті, а не на датчиках.

У 2016 році Маск вперше анонсував інвесторам Tesla, що компанія приблизно через рік представить безпілотний автомобіль, здатний безпечно перевозити пасажирів без участі людини, проте досі він так і не з'явився у продажу.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск пообіцяв, що зосередиться на управлінні Tesla і в майбутньому витрачатиме «набагато менше» часу на політику, оскільки, на його думку, і так зробив уже достатньо. 

До слова, у квітні продажі автомобілів Tesla різко впали на деяких європейських ринках. Така тенденція спостерігається з початку року. Деякі європейці почали купувати більше китайських електромобілів, водночас частина протестує проти поглядів та дій мільярдера та соратника президента США Ілона Маска.

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Теги: таксі технології автопарк автомобіль Tesla Ілон Маск

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