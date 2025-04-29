Volvo готує масові звільнення співробітників через падіння попиту на автомобілі

Volvo скоротить витрати на $1,87 млрд через падіння попиту на авто

Компанія Volvo Cars планує скоротити витрати на $1,87 млрд через падіння попиту. Про повідомляє Bloomberg, пише «Главком».

«Volvo Cars приступає до програми скорочення витрат на $1.87 млрд, щоб протистояти попиту, що зменшується, і торговій напруженості, що тисне на автомобільну промисловість. Ці заходи приведуть до скорочення робочих місць», – зазначає видання.

Volvo підкреслює, що більше не дає фінансових рекомендацій на 2025 та 2026 роки. Нещодавно Volvo Cars знову очолив Хокан Самуельсон, щоб компанія могла підлаштуватися під зміни в економічній ситуації у світі. За словами Самуельсона, автовиробнику потрібно збільшувати виробництво на території США через мита президента Дональда Трампа та скорочення витрат.

Раніше повідомлялося, що Трамп хоче пом'якшити мита для автовиробників. Так, за даними газети Wall Street Journal, на компанії, які платять 25% мита на імпорт автомобілів, не поширюватимуться інші тарифи, наприклад, на сталь та алюміній. Крім того, американська адміністрація змінить тарифи на закордонні компоненти для автомобілів, які мають набути чинності 3 травня.