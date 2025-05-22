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Tesla втрачає позиції: названо нового лідера на ринку електромобілів у Європі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Tesla втрачає позиції: названо нового лідера на ринку електромобілів у Європі
Електромобілі BYD Dolphin Surf активно продаються у Європі
фото: Bloomberg

Tesla багато років була безумовним лідером з продажу електричних машин у Європі, але тепер це змінилося

Китайський виробник BYD продав у Європі більше електромобілів, ніж Tesla. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Минулого місяця автовиробник BYD зареєстрував 7 231 електричний автомобіль у Європі порівняно з 7 165 реєстраціями Tesla. Місячний обсяг Tesla знизився на 49% у річному обчисленні, тоді як BYD повідомив про стрибок на 169%.

«Різниця в абсолютних цифрах продажів між двома брендами може бути невеликою, але наслідки значні. Це важливий поворотний момент для європейського автомобільного ринку», – наголошують аналітики.

Попри введення Євросоюзом загороджувальних мит на електромобілі китайського виробництва, європейські продажі авто на електротязі із Китаю у квітні зросли на 59% порівняно з цим же місяцем у 2024 році. Для порівняння, сумарні продажі електричних машин із заводів Європи, Японії, Південної Кореї та США за рік зросли лише на 26%.

«Це переломний момент для європейського авторинку. Tesla багато років була тут безумовним лідером з продажу електричних машин, тоді як BYD була до кінця 2022 року присутня лише в Норвегії та Нідерландах», – сказав аналітик JATO Dynamics Феліпе Муньос.

Нагадаємо, що у квітні продажі автомобілів Tesla різко впали на деяких європейських ринках. Така тенденція спостерігається з початку року. Деякі європейці почали купувати більше китайських електромобілів, водночас частина протестує проти поглядів та дій мільярдера та соратника президента США Ілона Маска.

До слова, повністю безпілотні таксі з'являться на вулицях міста Остіна в штаті Техас вже у червні. Про це заявив голова компанії Tesla Ілон Маск.

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Теги: Tesla Електромобілі автомобіль

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