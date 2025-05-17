Росія вдарила по громадському транспорті на Сумщині: є постраждалі

Під час ракетного удару по Сумах у неділю, 13 квітня, загинув водій тролейбуса і більшість пасажирів

Інформація про постраждалих уточнюється

Російські війська завдали чергового удару по Сумщині. Ворог вдарив по громадському транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

Зазначається, що росіяни атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля.

Внаслідок ворожого удару постраждали пасажири. Точна кількість постраждалих наразі уточнюється.

На місці працюють всі екстрені служби. Медики надають постраждалим першу допомогу.

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Нагадаємо, у Сумах зросла кількість загиблих після ворожої атаки. Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумській громаді зросла до трьох. Пʼятеро поранених лікуються стаціонарно, один – амбулаторно.

Зруйнована нежитлова будівля, ще дві пошкоджені.

Як відомо, один чоловік загинув на місці, одна людина померла дорогою до лікарні, ще одна людина померла вже в медичному закладі. Загиблим було 36, 29 і 41 рік.

До слова, у ніч на 3 травня російські війська завдали авіаційного удару по Сумщині. Удар прийшовся по території Шосткинської громади.

За попередніми даними, внаслідок удару загиблих та поранених немає.

У громаді зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків.

Також пошкоджено навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери та автомобілі.