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Із «папамобіля» Франциска зроблять медпункт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Із «папамобіля» Франциска зроблять медпункт
Папа Франциск заповів переобладнати свій «папамобіль», на якому він вітав і звертався до мільйонів вірян по всьому світу
фото: vaticannews.va

«Папамобіль» буде перетворено на пересувну клініку для дітей у секторі Гази

Автомобіль Папи Римського буде переобладнано в пересувний медичний пункт і передано до Cектору Гази для надання допомоги дітям відповідно до розпоряджень самого понтифіка. Про це пише «Главком» із посиланням на Servizio Informazione Religiosa.

За даними видання, Франциск особисто звернувся з відповідним проханням до благодійної організації Caritas в Єрусалимі перед своєю смертю. Наразі члени організації вже займаються реконфігурацією автомобіля разом із співробітниками свого шведського відділення.

«За допомогою цього автомобіля ми зможемо дістатися дітей, до яких сьогодні немає доступу, тоді як система охорони здоров'я в Газі майже повністю зруйнована», – заявив керівник шведського відділення Caritas Петер Брюн.

Автомобіль буде переобладнано під потреби лікарів, які будуть у ньому разом із водієм. Його планується забезпечити обладнанням для діагностики, обстеження та лікування, включаючи експрес-тести для виявлення інфекцій, набори для накладання швів, шприци, голки, кисневі балончики, вакцини, а також холодильник для ліків.

Із «папамобіля» Франциска зроблять медпункт фото 1

Як зазначає SIR, протягом двох місяців гуманітарний коридор у Газі залишається заблокованим через дії ізраїльської армії «Цей автомобіль уособлює любов, турботу і близькість, виявлені Його Святістю до найуразливіших, які він висловлював протягом усієї кризи», – прокоментував рішення понтифіка генсек Caritas в Єрусалимі Антон Асфар.

Асфар також звернувся із закликом до негайного та довгострокового припинення вогню та назвав роботу своєї організації в Газі свідченням «непохитної прихильності здоров'ю та благополуччю суспільства».

Нагадаємо, напередодні обрання нового Папи територія Ватикану буде відключена від мобільного зв’язку, а також навколо Сікстинської капели будуть застосовуватися військові глушники зв’язку. Всі сигнали мобільних телефонів буде деактивовано для проведення секретного конклаву. 

До слова, у Ватикані тривають останні приготування до історичної події – конклаву, на якому буде обрано нового Папу. 

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Теги: Італія Папа Римський Ватикан військові автомобіль

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