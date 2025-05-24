У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: постраждало подружжя з дитиною

За попередніми даними, водійка не впоралась з керуванням

У Кривому Розі сталась дорожньо-транспортна пригода, постраждала сім'я. Чоловік з дружиною та їхня 8-річна донька отримали травми. Про це повідомляє місцеве медіа «Свої. Кривий Ріг».

Зазначається, що автомобіль рухався по вулиці Марійська, коли водійка пішла на обгін, не впоралась з керуванням та автомобіль врізався в дерево. Зазначається, що рятувальники деблокували жінку.

Автомобіль влетів у дерево фото: Свої. Кривий Ріг

У неї переломи обох нижніх кінцівок, у чоловіка перелом руки. Їхню дитину госпіталізували з травмою голови.

Нагадаємо, у Дніпрі у п'ятницю, 23 травня, суддя районного суду на мотоциклі збив пішохода. Потерпілий загинув на місці.

За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці. Унаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм.

До слова, на автодорозі в межах села Кучаків Бориспільського району, підозрюваний не впорався з керуванням авто та скоїв наїзд на 10-річну дівчинку.

Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці, а водію, який скоїв ДТП, загрожує до восьми років ув'язнення.