Олігарх-втікач Онищенко отримав вирок

Онищенко вже давно переховується за кордоном

Онищенку призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

​Вищий антикорупційний суд засудив колишнього народного депутата і олігарха-втікача Олександра Онищенка до 15 років позбавлення воліу справі щодо заволодіння державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Його визнали винуватим в організації «газової схеми».

Онищенку призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий.

«15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією – колегія суддів ВАКС оголосила вирок народному депутату України VII скликання та його фінансовому директору, обвинувачених у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування»», – ідеться в повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Додамо, що Онищенко вже давно переховується за кордоном.

У 2018 році газета «Al Jazeera» провівши журналістське розслідування, повідомила, що Онищенко тісно пов’язаний з Павлом Фуксом, російським партнером Руді Джуліані.

Онищенко у змові з Фуксом викупили сотні мільйонів доларів США заморожених активів клану Януковича та відмили їх у західні фінансові структури через Дойче банк.

Раніше колишнього нардепа Онищенка затримали у Німеччині. Також Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України, пославшись на негідні умови утримання в українських СІЗО.

Раніше повідомлялося, що бізнесмен і екснардеп Олександр Онищенко повідомив, що отримав громадянство Російської Федерації і до кінця року відмовиться від українського громадянства. Більш того, він планує виступати в змаганнях за збірну Росії.