Екснардеп Онищенко став громадянином Росії і збирається відмовитися від українського громадянства

Скандальний бізнесмен довгий час був втікачем, проте вирішив жити в Росії і розвивати там кінний спорт

Бізнесмен розповів, що збирається стати російським спортсменом

Бізнесмен і екснардеп Олександр Онищенко повідомив, що отримав громадянство Російської Федерації і до кінця року відмовиться від українського громадянства. Більш того, він планує виступати в змаганнях за збірну Росії, повідомляє «Страна».

«З цього року я представляю збірну команду РФ з кінного спорту на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи і буду вести російських спортсменів до Олімпійських ігор як тренер і спортсмен. А що робити? У мене закінчилися всі іноземні паспорти. Я приходжу в посольства, мені відмовляють. В Україні бардак, кінний спорт занапастили, в країні владу поміняли з шила на мило і толку тут в найближчі роки не буде», – поскаржився бізнесмен.

Він додав, що тепер може офіційно замовляти діджейські сети дружини Лещенка Анастасії Топольської, разом з самим Лещенком.

«Був на вечірці дружини Лещенка – діджея Топольської в Москві, сподобалося. Запрошую виступати на моїх приватних вечірках. Плачу звичними для пари рублями», – заявив Онищенко.

Бізнесмен також спростував інформацію про те, що він зараз виставив на продаж ранчо в Німеччині (про це сьогодні написав Сергій Лещенко з посиланням на німецьких журналістів).

«Лещенко відстав від новин. Я продав цей будинок ще в 2019-му році російським інвесторам, про що активно писала німецька преса. Це не просто будинок, а цілий спорт-комплекс. Зараз тут збірна Росії тренується. Я в цьому комплексі з жовтня став директором і тренером. У мене посвідка на проживання в Німеччині і тут я всі суди виграв», – сказав Онищенко.

Раніше колишнього нардепа Онищенка затримали у Німеччині. Також Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України, пославшись на негідні умови утримання в українських СІЗО.

Як заявили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі, апеляція на відмову в екстрадиції не передбачена законодавством, але розгляд справи Онищенка у Вищому антикорупційному суді продовжиться.

Опісля ж у Німеччині відмовилася надавати політичний притулок Олександру Онищенку. Його попросили покинути країну.